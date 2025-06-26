Στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα - και συγκεκριμένα σχετικά με τη συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες - ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε τρίτες χώρες που δεν ευθυγραμμίζονται με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ(ΚΕΠΠΑ).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ευρώπη οφείλει να λάβει υπόψη τα στρατηγικά συμφέροντά της και να μην αντιμετωπίσει αυτές τις συνεργασίες ως business as usual, ή απλώς ως μια επιχειρηματική συναλλαγή.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της άμυνας, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε χρήσιμη την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, πρόσθεσε, ωστόσο, ότι από μόνη της δεν αρκεί και ότι χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο για την προώθηση προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Επίσης, αναφέρθηκε στο 12ετές εξοπλιστικό σχέδιο της Ελλάδας και υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει το ευρωπαϊκό σύστημα νεοφυών επιχειρήσεων στην άμυνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

