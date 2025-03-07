Διεγράφη ο Καρατζαφέρης από το ΛΑ.Ο.Σ.

Τη διαγραφή του ιδρυτή του ΛΑ.Ο.Σ. Γιώργου Καρατζαφέρη αποφάσισε, ομόφωνα, το Πειθαρχικό Συμβούλιο του "Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού."

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

"Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΛΑ.Ο.Σ. κατά την έκτακτη συνεδρίαση του την Πέμπτη 06/03/2025 αποφάσισε ομόφωνα την οριστική και αμετάκλητη ΔΙΑΓΡΑΦΗ του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ από τα μητρώα του ΛΑΪΚΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ."

Ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. Φίλιππος Καμπούρης σχετικά με τη διαγραφή του Γιώργου Καρατζαφέρη δήλωσε τα εξής:

«Μετά από τις συνεχιζόμενες δηλώσεις και πράξεις του κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη τις οποίες παρακολουθούμε μέσω των Μ.Μ.Ε. από την περίοδο των Ευρωεκλογών, αποφασίσαμε ομόφωνα τη διαγραφή του από τα μητρώα του κόμματος.

Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός δεν ανέχεται και δεν επιτρέπει καμία υπονόμευση και δεν αποδέχεται συμπεριφορές και δηλώσεις που είναι ενάντια στο συναίσθημα του Ελληνικού λαού.

Οι ακραίες δηλώσεις και η συκοφάντηση μίας προσπάθειας για να υπάρχει μία δίκαιη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών σε όλα τα επίπεδα δεν μπορεί να είναι πεδίο υποστήριξης της κυβέρνησης ή της καταδίκης της κ. Καρυστιανού και των οικογενειών των θυμάτων».

Πηγή: skai.gr

