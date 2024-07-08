Το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο της καθιερωμένης ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα 8 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα,ανέφερε ότι η ετυμηγορία των πολιτών σε κάθε κράτος είναι απολύτως σεβαστή, επισημαίνοντας πως κάθε σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας σε πολιτικό επίπεδο είναι «από λίγο έως πολύ επισφαλείς», καθώς πρόκειται για δυο διαφορετικές χώρες με διαφορετικά εκλογικά συστήματα.

«Σε κάθε περίπτωση διαβάζουμε τις εξελίξεις όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και από όλον τον κόσμο. Δεδομένου του ευρωπαϊκού τοπίου, έχει ξεχωριστή αξία το ότι στη χώρα μας υπάρχει πολιτική σταθερότητα με μια εκλεγμένη κυβέρνηση που απολαμβάνει άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

«Τις δυνάμεις της Ακροδεξιάς τις αντιμετωπίζεις με τις πολιτικές σου - Θυμηθείτε τι έλεγε ο Μελανσόν για Τσίπρα»

Ερωτηθείς μάλιστα και για τη φαινομενική εκλογική ήττα της Μαρίν Λεπέν, σχολίασε ότι «τις δυνάμεις της Ακροδεξιάς τις αντιμετωπίζεις με τις πολιτικές σου και μόνο», ενώ προσέθεσε πως «δεν επιθυμούμε να πανηγυρίζουμε με ένα εκλογικό αποτέλεσμα αάλλης χώρας, από τη στιγμή που δεν έχει σχηματιστεί καν νέα κυβέρνηση».

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική και στις αντιπολιτευτικές φωνές, αναφέροντας:

«Όσοι προσπαθούν να δημιουργήσουν αφήγημα μέσα από τα εκλογικά αποτελέσματα ξένων χωρών, το κάνουν διότι δεν έχουν δικό τους πρόγραμμα στην πραγματικότητα. Θυμηθείτε τι έλεγε ο ίδιος ο Μελανσόν για τον ΣΥΡΙΖΑ και πώς χαρακτήριζε τον Αλέξη Τσίπρα».

«Στην Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Θα θέσει το ζήτημα της τήρησης της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη Β. Μακεδονία»

Με αναφορά στο ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει εκεί, ξεκίνησε ην σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Η φετινή Σύνοδος έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, λόγω της 75ης επετείου ίδρυσης της Συμμαχίας. Θα είναι, επίσης, η πρώτη φορά που η Σύνοδος Κορυφής θα διεξαχθεί με 32 Συμμάχους, μετά την ολοκλήρωση της διεύρυνσης της Συμμαχίας και της προσχώρησης της Φινλανδίας και της Σουηδίας» είπε ξεκινώντας την ενημέρωση ο κ. Μαρινάκης τονίζοντας στη συνέχεια τα θέματα που θα βρεθούν στην ατζέντα της Συνόδου.

Σύμφωνα με αυτήν τα θέματα που θα συζητηθούν στη Σύνοδο είναι «η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Συμμαχίας και η μεγαλύτερη συνεισφορά από Ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και τον Καναδά για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στην δέσμευση για τις αμυντικές επενδύσεις, η επιβεβαίωση της στήριξης της Ουκρανίας, καθώς και η συνεργασία του ΝΑΤΟ με εταίρους όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η IndoPacific 4 – Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε επίσης ότι σε ό,τι αφορά την δέσμευση για αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ, «η χώρα μας βρίσκεται στον πυρήνα των συμμάχων χωρών που υπερβαίνουν αυτό το ποσοστό» όπως είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως ο πρωθυπουργός, έχει καταθέσει από κοινού με τον Πολωνό ομόλογό του πρόταση για μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας που θα χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους και θα ενισχύσει τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Μαρινάκης, ο πρωθυπουργός την Τρίτη, 9 Ιουλίου, στις 12.15 το μεσημέρι (ώρα Αμερικής), είναι προσκεκλημένος του Council on Foreign Relations, όπου θα έχει δημόσια συζήτηση, με τον Ντάνιελ Σπέκαρντ, πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Θα έχει ακόμα επαφές με μέλη του Κογκρέσου, ενώ το απόγευμα της Τρίτης θα συμμετάσχει στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 75 χρόνια ίδρυσης της Συμμαχίας.

Την Τετάρτη, στις 11.30 (ώρα Αμερικής), λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, θα έχει δημόσια συζήτηση στο πλαίσιο του NATO Public Forum με την Νάντια Σάντλοου, πρώην Αναπληρώτρια Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Τέλος, το βράδυ της Τετάρτης ο Πρωθυπουργός θα παρακαθήσει στο γεύμα που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου την Παρασκευή, 12 Ιουλίου, στις 11.15 θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

