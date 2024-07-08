Κατρίνης στον ΣΚΑΪ: Η μεγάλη πλειοψηφία ψάχνει κάτι εναλλακτικό στο ΠΑΣΟΚ

Για τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο βουλευτής του κόμματος, Μιχάλης Κατρίνης στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους».

«Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την εικόνα ενός μικρομεσαίου κόμματος που θα παλεύει για τη δεύτερη ή τρίτη θέση», ανέφερε αρχικά ο κ. Κατρίνης, προσθέτοντας ότι κατανοεί την ανάγκη να υπάρχει μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα συνιστά πραγματική απειλή για τον κ. Μητσοτάκη και θα είναι ικανή να κυβερνήσει.

«Πρέπει να μας προβληματίσει που δεν εισπράξαμε πολιτικά μετά την εκλογική συντριβή της ΝΔ και τη συνεχιζόμενη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ»

«Είμαι έτοιμος να συνομιλήσω με τους πολίτες που αναζητούν μια διαφορετική πολιτική πρόταση. Η ηγεσία του κόμματος δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα πολιτικής. Και πρέπει αυτός που θα ηγηθεί στο ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα να μπορέσει να εκφράσει την κοινωνική αντιπολίτευση και να μπορέσει να μιλήσει για ζητήματα καθημερινότητας, υπογράμμισε στη συνέχεια, ενώ παράλληλα είπε:

«Υπάρχει μια εκλογική συντριβή της Νέας Δημοκρατίας μετά από μια εκλογική συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ που συνεχίζει την πτώση και το ΠΑΣΟΚ δεν εισπράττει πολιτικά και εκλογικά από αυτό. Λέει πολλά και πρέπει να μας προβληματίσει».

Επανέλαβε ότι ήταν,είναι και θα είναι στρατιώτης της παράταξης, «είμαι όμως και ένα πολιτικό στέλεχος που λαμβάνοντας το μήνυμα της ελληνικής κοινωνίας, είμαι υποχρεωμένος να προτάξω το δέον γενέσθαι. Δεν προετοίμαζα καμία υποψηφιότητα, όμως δεν μπορώ να παραβλέψω ότι η κοινωνική πλειοψηφία ψάχνει κάτι εναλλακτικό στο ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε πρόσωπα άφθαρτα και κυρίως, προοπτική κυβερνησιμότητας με καθαρές κουβέντες».

Τέλος, ερωτηθείς για πιθανή συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κατρίνης τόνισε:

«Πρώτο δείγμα μιας κοινής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση αποτέλεσε η κοινή πρόταση δυσπιστίας που συνυπογράψαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την Πεύση Ελευθερίας, που οδήγησε στην αποπομπή δυο κυβερνητικών. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για τη συνέχεια και το μέλλον της ανάγκης για συζήτηση. Πιστεύω είναι κάτι που θα συμβεί εν καιρώ».

