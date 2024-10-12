«Έχουμε χρέος να συμμετάσχουμε μαζικά και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου στις εκλογές», ανέφερε η Άννα Διαμαντοπούλου, που ήταν υποψήφια για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου:

«Φίλες και φίλοι,

Όλοι εμείς, την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, με την ψήφο μας, αναδείξαμε μια νέα ανθρωπογεωγραφία στο ΠΑΣΟΚ και θέσαμε τις βάσεις για να συνδιαμορφώσουμε το ΠΑΣΟΚ της επόμενης ημέρας. Είμαστε εδώ και είμαστε δυνατοί.

Οι εξελίξεις όμως καθορίζονται από εκείνους που συμμετέχουν. Όσο μπορεί μια ψήφος να αλλάξει τον ρουν της ιστορίας, άλλο τόσο μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα και η αποχή.

Για αυτό έχουμε χρέος να συμμετάσχουμε μαζικά και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου στο κίνημά μας.

Με το βλέμμα στο Μεγάλο και Κυβερνών ΠΑΣΟΚ, με το χέρι στην καρδιά, με μυαλό και δημοκρατικό φρόνημα, ψηφίζουμε, ώστε την επόμενη ημέρα, ενωμένοι, ισχυροί, να προσφέρουμε. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει.

Πάμε ξανά κάλπες!

Άννα»

