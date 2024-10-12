Κάλεσμα στους φίλους και μέλη του ΠΑΣΟΚ να συμμετέχουν στον β΄γύρο εκλογών για την ανάδειξη προέδρου του κόμματος, απηύθυνε με μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, τονίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι και θα πρέπει να ξαναγίνει δύναμη αλλαγής».

Σε κείμενο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, ο κ. Παπανδρέου αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η Συμμετοχή μας, Αφετηρία Μάχης για Προοδευτική Διέξοδο

Με τη συμμετοχή μας αύριο, παίρνουμε θέση.

Ψηφίζουμε για ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, για μια δυνατή Προοδευτική Παράταξη.

Μπροστά μας έχουμε μεγάλες προκλήσεις. Μπορούμε να τις κερδίσουμε.

Το αύριο της Ελλάδας είναι στα χέρια μας. Ένα διαφορετικό μέλλον, καλύτερο για όλους.

Με τη δική μας μαζική παρουσία στις κάλπες ανοίγουμε τον δρόμο της προόδου.

Γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι η απάντηση στη συντήρηση.

Γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν και θα πρέπει να ξαναγίνει δύναμη Αλλαγής.

Η μάχη για την Προοδευτική Παράταξη είναι μάχη για τη Δημοκρατία.

Το μέλλον μας είναι σήμερα στα χέρια των προοδευτικών πολιτών.

Έχουμε επιλογή.

Ας την κάνουμε πράξη»

Πηγή: skai.gr

