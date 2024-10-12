Σε δηλώσεις σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της πτήσης του από Βελιγράδι για Τουρκία.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι δύο γειτονικές χώρες έχουν ιστορικούς δεσμούς και τόνισε ότι «μπορούν να επιδείξουν βούληση για λύση και να αφήσουν πίσω τους τα προβλήματα.»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του σε σχετική ερώτηση:

«Μετά τις εκλογές του 2023, άρχισε μια συνεννόηση για να δούμε αν θα μπορούσαμε να λύσουμε το τρέχον χρόνιο πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μέσω ειδικής διαπραγμάτευσης. Δώσαμε πολιτική υποστήριξη σε αυτή τη διαδικασία μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το Υπουργείο Εξωτερικών μας, ξεκίνησε μια ολοκληρωμένη μελέτη για το θέμα αυτό.

Είναι σημαντικό να υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές να προσδιορίσουν τα προβλήματα, να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν το περιεχόμενό τους και να βρουν ορισμένες λύσεις.

Ο Υπουργός Εξωτερικών μας Χακάν Φιντάν θα μεταβεί στην Ελλάδα και θα έχει συνομιλίες για αυτά τα θέματα. Θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα με βάση την ολιστική μας προσέγγιση σχετικά με το Αιγαίο. Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι δύο γειτονικές χώρες με ιστορικούς δεσμούς. Η αρχή της καλής γειτονίας είναι το κλειδί της φόρμουλας που θα αποφέρει οφέλη και στις δύο χώρες. Πιστεύω ότι οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας κινούνται προς καλύτερες μέρες σε αυτόν τον θεμελιώδη άξονα. Από την αρχή προσεγγίζουμε τα θέματα της ατζέντας και των δύο χωρών με επίκεντρο τη λύση.

Λέμε, "δύο χώρες μπορούν να επιδείξουν τη βούλησή τους για λύση και να αφήσουν πίσω τα προβλήματα". Θέλουμε εδώ και καιρό οι δικαιοδοσίες στη θάλασσα και στον εναέριο χώρο να καθορίζονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ως περιφερειακές χώρες, μπορούμε μόνο να αυξήσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα και να μειώσουμε τους κινδύνους συγκρούσεων μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας. Επιδιώκουμε τη δικαιοσύνη. Όπως δεν έχουμε βλέψεις κανενός, είμαστε επίσης απόλυτα αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας».

