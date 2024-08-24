Η Άννα Διαμαντοπούλου συνεχίζοντας την επικοινωνία της με στελέχη του χώρου, απέστειλε σήμερα επιστολή για την υποψηφιότητά της ως προέδρου του ΠΑΣΟΚ στους γραμματείς και στα μέλη Νομαρχιακών και Συντονιστικών επιτροπών του κινήματος.

Αναλυτικά η επιστολή εδώ:

«Συντρόφισσες και σύντροφοι, γραμματείς και μέλη Νομαρχιακών και Συντονιστικών Επιτροπών του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής.

Η παρουσία μου στην πολιτική, ξεκίνησε από τη νεολαία ΠΑΣΟΚ, και την τριμελή Γραμματεία ΝΕ Κοζάνης. Ακολούθησε η θητεία μου ως Νομάρχης Καστοριάς, η εκλογή μου ως πρώτη Βουλευτής Ν. Κοζάνης, και αργότερα στην Α’ Αθήνας, η θητεία μου ως Υπουργός. Επίσης, είχα την τιμή να υπηρετήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου έμαθα να βλέπω την Ελλάδα με τα μάτια της Ευρώπης και όχι μόνο την Ευρώπη με τα μάτια της Ελλάδας. Ευκαιρίες που με εφοδίασαν με ένα πλούτο γνώσεων, εμπειριών και αυτοπεποίθησης για να δώσω μάχες σε μείζονα θέματα Εθνικής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας εμβέλειας. Και αυτά με την προσωπική ικανοποίηση για απτά θετικά αποτελέσματα, πάντα στο πλαίσιο των βασικών αρχών της σοσιαλδημοκρατίας, προσαρμοσμένων κάθε φορά στις ανάγκες της εποχής. Και τώρα πάλι με το βλέμμα στις ανάγκες και δυνατότητες του 2030, για θέματα που απασχολούν όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης και τα αντίστοιχα ινστιτούτα με τα οποία μόνιμα συνεργάζεται όλα αυτά τα χρόνια το ΔΙΚΤΥΟ που ίδρυσα το 2013.

Η καθιέρωση της ευρωπαϊκής κάρτας υγείας, η καθιέρωση της ατζέντας της Ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής με τη συνθήκη της Λισσαβόνας, η

μεταρρύθμιση στην παιδεία, μια σειρά σημαντικών μελετών του ΔΙΚΤΥΟΥ για όλα τα σύγχρονα μεγάλα προβλήματα (από τη Δ’ Βιομηχανική Επανάσταση μέχρι τη λειψυδρία) καθώς και η σύνταξη της έκθεσης για τη «Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους στην Ευρώπη» το 2022-2023 που συζητείται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, είναι κάποια ενδεικτικά παραδείγματα του έργου μου.

Αυτή την εμπειρία μου φιλοδοξώ σήμερα να αξιοποιήσω για την πατρίδα και το Κίνημα διεκδικώντας τη θέση της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Στόχος μου είναι να διαμορφώσουμε όλοι μαζί ένα ανοιχτό και κοντά στον πολίτη κόμμα, έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Χώρας.

Στη μάχη για την εκλογή νέου/νέας Προέδρου που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο δικός σας ρόλος είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Σεις μπορείτε να διασφαλίζετε ένα επίπεδο πολιτικού πολιτισμού, ενότητας και σεβασμού στις διαχρονικές αξίες του ΠΑΣΟΚ.

Μπορείτε να συμβάλλετε στην επανασύνδεση με όσους «έχουν αποστρέψει το πρόσωπο» από την πολιτική.

Έτσι λοιπόν θεώρησα σκόπιμο να επικοινωνήσω μαζί σας. Είναι προφανές ότι μέσα από το διάλογο και μια ευγενή άμιλλα, θα έχω την ευκαιρία και στο debate να αναπτύξω σε μεγαλύτερο βάθος τις δικές μου προγραμματικές θέσεις.

Για μένα, είναι απολύτως σαφές ότι πλέον κανείς δεν αρκείται σε διαπιστώσεις για την κατάσταση που σήμερα επικρατεί στη Χώρα ή για τα προβλήματα που βιώνει ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα. Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε με πληροφορίες και δυσοίωνες προβλέψεις και πλέον οι πολίτες απαιτούν απαντήσεις στο «τι» αλλά και στο «πως» θα αλλάξουμε τα πράγματα. Οι γενικότητες και «έξυπνες» ατάκες δεν περνούν πια, γι’ αυτό και η επικίνδυνη για τη δημοκρατία μας αποχή … καλπάζει.

Ο αγώνας αυτός που κάνουμε είναι συλλογικός και είναι για το ΠΑΣΟΚ και για τη Χώρα. Για να πετύχουμε είναι αναγκαία μια ξεκάθαρη πολιτική κατεύθυνση από την ηγεσία και μια αναζωογονημένη οργάνωση της κοινωνικής και πολιτικής βάσης, μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ των δύο.

Το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν πρωτοπόρο και ήταν αυτό που άνοιξε και τον δρόμο για την εκλογή του Προέδρου από τη βάση της κοινωνίας. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σήμερα πρέπει να επιβεβαιώσει και πάλι το μήνυμα ότι προχωρά σε μια νέα ηγεσία που θα έχει όραμα, σχέδιο, δυναμική και αντανακλαστικά εξουσίας για τη νέα εποχή.

Το όραμα μου για το «Μεγάλο και Κυβερνών ΠΑΣΟΚ» απαιτεί την ενότητα όλων μας, τον σεβασμό και την ανάδειξη των θεσμών ως βασικό πυρήνα της ιδεολογικής και αξιακής μας ταυτότητας και αναλαμβάνω την ευθύνη να το κάνω πράξη μέσα από έναν όμορφο και πολιτισμένο αγώνα ανταλλαγής θέσεων και απόψεων με τους συνυποψήφιους μου, αλλά και με όλους εσάς που αποτελείτε το βασικό πυλώνα της υποστήριξης των θέσεων του κινήματος.

Στόχος μου είναι να απαντήσουμε επί της ουσίας στους προβληματισμούς κάθε πολίτη της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, για να ξανασυναντηθούμε, να ξανασυστηθούμε με όλους που συμπορευτήκαμε και συμμεριζόμαστε κοινές αγωνίες και απόψεις και όλοι μαζί να κάνουμε πράξη το όραμα μας.

Σε αυτή την κατεύθυνση ζητώ και τη δική σας πολύτιμη συμβολή και υποστήριξη

Καλό μας αγώνα!

Άννα Διαμαντοπούλου»

Πηγή: skai.gr

