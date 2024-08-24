Κασσελάκης: Ζητώ από όλους καθαρή θέση τώρα. Με τους τραπεζίτες και τον Μητσοτάκη ή με την κοινωνία;

Στο θέμα των τραπεζών και «στις αυξήσεις που έδωσαν οι τραπεζίτες στους εαυτούς τους», αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, καταλογίζοντας ευθύνες στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ:

«Τράπεζες στην εποχή Μητσοτάκη.

Με απόφαση που πήραν οι ίδιοι οι τραπεζίτες, τριπλασίασαν μισθούς και μπόνους για τους εαυτούς τους, φτάνοντας τις ετήσιες αποδοχές τους από 1 έως 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι τράπεζες διασώθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού, που μάτωσε όλα τα χρόνια της κρίσης.

Και τι τραπεζικό σύστημα δημιουργήθηκε; Αυτό με τις υψηλότερες χρεώσεις στις συναλλαγές, με τα μηδαμινά επιτόκια καταθέσεων και τα υψηλότατα δανεισμού. Ένα τραπεζικό σύστημα που ο μικροεπιχειρηματίας δεν έχει πρόσβαση στον δανεισμό και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι πρωταγωνιστούν.

Δημιουργήθηκε δηλαδή το τραπεζικό σύστημα Μητσοτάκη. Οριζόντιες χρεώσεις για όλους, αποκλεισμός για τους πολλούς, ευνοϊκή μεταχείριση για τους λίγους και «εκλεκτούς».

Και τώρα; Αφού υπηρέτησαν πιστά το δόγμα Μητσοτάκη, δίνουν μπόνους στους εαυτούς τους. Για την προσφορά τους προς την κοινωνία!

Περιμένω από τα ΜΜΕ να μη διστάσουν, λόγω του πακτωλού τραπεζικών διαφημίσεων, και να αποκαλύψουν το θέμα. Ασφαλώς το ίδιο περιμένω και από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα. Ζητώ από όλους καθαρή θέση τώρα. Με τους τραπεζίτες και τον Μητσοτάκη ή με την κοινωνία;

Εμείς έχουμε διαλέξει δρόμο.

Μοναχικό αλλά δίκαιο. Γι’αυτό και μας πολεμάει τόσο η διαπλοκή. Το αποδείξαμε όταν συγκρουστήκαμε με την Attica bank. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Εμάς δεν μας κρατάει κανείς».

Πηγή: skai.gr

