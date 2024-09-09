Η νοσηλεία των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ πρωτίστως στο ΕΣΥ, είναι η κεντρική επιλογή του υπουργείου Υγείας, όπως ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός 'Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή. «Έχω δώσει εντολή -έχω εκδώσει σε ΦΕΚ την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προ περίπου τριών εβδομάδων, η οποία και έχει ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση με τις ιδιωτικές κλινικές- για την υπογραφή της νέας συμβάσεως, καθώς λήγει η παρούσα, μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ιδιωτικών κλινικών και του νέου ΕΚΠΥ (Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας). Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής.

Εγώ δεν θέλω να κινητροδοτώ την παρουσία των συμπολιτών μου σε ιδιωτικές κλινικές για υπηρεσίες που παρέχει το ΕΣΥ. Δεν μου αρέσει καθόλου να το κινητροδοτώ. Εγώ ισχυρίζομαι ότι το ΕΣΥ είναι λειτουργικό και μπορεί να παρέχει απολύτως δωρεάν στους συμπολίτες μου εξαιρετικά υψηλές υπηρεσίες υγείας», είπε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «Θεωρώ το υπάρχον πλαίσιο υπερβολικά γαλαντόμο υπέρ των ιδιωτικών κλινικών, καθ' όσον στέλνει εύκολα ασθενείς προς τις ιδιωτικές κλινικές. Ως συνέπεια δε αυτού, έχει αυξηθεί και πάρα πολύ ο αριθμός των ασθενών που επιλέγουν τις ιδιωτικές κλινικές και πολύ το ποσό που δίνουμε προ «clawback», το σχετικό κονδύλι δηλαδή που δαπανά ο ΕΟΠΥΥ γι' αυτόν τον λόγο».

Αυτή θα είναι και η πολιτική κατεύθυνση της νέας συμβάσεως, είπε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «Αν θέλει κάποιος συμπολίτης μου να πηγαίνει στις ιδιωτικές κλινικές για πράγματα που το ΕΣΥ παρέχει, αυτή είναι μια ελεύθερη επιλογή του. Την ελευθερία των ανθρώπων τη σέβομαι. Όμως, εκεί ο καθένας κάνει και τις επιλογές του. Εκεί η συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ θα είναι πολύ συγκεκριμένη. Η πολιτική μου βούληση είναι ο νέος ΕΚΠΥ και η νέα σύμβαση να κινητροδοτεί πολύ περισσότερο την επιλογή του ΕΣΥ και λιγότερο την επιλογή των ιδιωτικών κλινικών».

Ο 'Αδωνις Γεωργιάδης είχε κληθεί, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ιωάννη Τσίμαρη σε σχέση με το «πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για τις χρεώσεις ιδιωτικών υγειονομικών φορέων και τον ρόλο του ΕΟΠΥΥ ως οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης».

Ο βουλευτής είπε ότι «στο σχετικό πόρισμα αναφέρεται πως οι πολίτες που προσέφυγαν κατήγγειλαν ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματά τους για ενημέρωση και έλεγχο σχετικά με την κοστολόγηση νοσηλειών τους σε συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, καθώς και ότι ο οργανισμός αρνήθηκε να προβεί σε καταλογισμό σε βάρος των παρόχων ποσών που ο ίδιος ο ΕΟΠΥΥ έχει διαπιστώσει ότι χρεώθηκαν καταχρηστικά ή απαιτήθηκαν παρανόμως από τους ασφαλισμένους».

