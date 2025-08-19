ΔΕΘ 2025: Στο «κόκκινο» η προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ

Δέσποινα Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη φουλάρουν τις μηχανές και ετοιμάζονται πυρετωδώς για την παρουσίαση του προγράμματος για τις πρώτες 100 μέρες διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ που αναμένεται να παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.

Στόχος του Προέδρου και των στενών συνεργατών του είναι η ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ ως την επιλογή της ασφάλειας και της ελπίδας που θα δώσει προοπτική στην Ελλάδα.

Οι συσκέψεις είναι συνεχείς μέσω τηλεδιάσκεψης και τον πρώτο ρόλο στο συντονιστικό έχει αναλάβει η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου και ο Συντονιστής Προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης.

Βέβαια, στον σχεδιασμό για τη δημιουργία του προγράμματος συμβάλλουν καθοριστικά ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο βουλευτής Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος αλλά και ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιάννης Κουτσούκος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη από τον Απρίλιο η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος Άννα Διαμαντοπούλου είχε ζητήσει από τους τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ να καταθέσουν τις προτάσεις τους, 10 σημεία στα οποία η Κυβέρνηση έχει πρόβλημα στη διαχείριση σε κάθε τομέα της καθημερινότητας. Έως και τις 10 Ιουλίου οι σκέψεις από τους υπεύθυνους είχαν κατατεθεί και το τελευταίο διάστημα το άτυπο συντονιστικό όργανο επεξεργάζεται τις προτάσεις που θα παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη «Μαύρη Βίβλο» της Κυβέρνησης που θα συνδυαστεί με τη «Λευκή Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ, με συγκεκριμένες και καλά μελετημένες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του κράτους.

Η βάση θα δοθεί στο πρόγραμμα με θέσεις για την οικονομία, την ανάπτυξη, την κοινωνική πολιτική, τα εργασιακά, την εξωτερική πολιτική και το κράτος δικαίου ενώ αναμένεται και κεφάλαιο για την τεχνητή νοημοσύνη.

«Λεφτόδεντρα η κυβέρνηση βλέπει όταν πιεστεί. Εμείς θέλουμε χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, δεν παίζουμε με τη χώρα. Αλλά χρηστή διαχείριση σημαίνει, εξάλειψη σκανδάλων και να σταματήσει το πάρτι που γίνεται με τα χρήματα των πολιτών» σημείωσε ο Εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στο OPEN, επικρίνοντας την κυβέρνηση για απουσία στοχευμένων μεταρρυθμίσεων και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Στην ίδια τηλεοπτική εμφάνιση ο Κώστας Τσουκαλάς απαρίθμησε μια σειρά μέτρων που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, όπως επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και τη θέσπιση κανόνων στη λειτουργία των funds και των servicers. Την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους, την επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, παρεμβάσεις στις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας αλλά και την άμεση χορήγηση 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ο Εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης όπως προτείνει η ΕΕ μέσω οδηγιών, και εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

«Η έμμεση φορολογία είναι η πιο άδικη φορολογία» επισήμανε χαρακτηριστικά, ενώ για τον τομέα των εργασιακών επέμεινε στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Οι μέρες πριν τη ΔΕΘ αναμένεται να βρουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε θέσεις μάχης με όλα τα όπλα στη φαρέτρα τους για την ανάδειξη της αδυναμίας της Κυβερνητικής πολιτικής. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν και τα social media.

Την ίδια ώρα η επέτειος της 3η Σεπτέμβρη αναμένεται να αφιερωθεί στο δημογραφικό με την παρουσίαση των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για το μείζον ζήτημα που πλήττει την ελληνική κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

