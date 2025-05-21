Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο των ανοιχτών συζητήσεων υψηλού επιπέδου της ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης παραχώρησε συνέντευξη στο διεθνές πρακτορείο Associated Press και την δημοσιογράφο Edith Lederer.

Ο κ. Γεραπετρίτης μιλώντας στο Associated Press για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς απήυθυνε έκκληση για «άμεση κατάπαυση του πυρός και μαζική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών και ότι έχει συζητήσει εκτενώς το θέμα αυτό, όπως και το ζήτημα της ανοικοδόμησης της Γάζας, τόσο με το Ισραήλ όσο και με τους Παλαιστινίους, θεωρώντας εαυτόν ως έναν «έντιμο μεσολαβητή».

«Θα θέλαμε να έχουμε ενεργό εμπλοκή, αλλά για να είμαι ειλικρινής, το ζήτημα δεν είναι ποιος μεσολαβεί. Το ζήτημα είναι να σταματήσει αυτός ο εφιάλτης» τόνισε.

Καταδίκασε ως «απολύτως απάνθρωπη» τη σφαγή 1.200 Ισραηλινών από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 όπως και την κράτηση Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, προσθέτοντας όμως ότι «δεν μπορεί να γίνει ανεκτό αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Μέση Ανατολή», αναφερόμενος στους πάνω από 53.000 νεκρούς Παλαιστινίους που είναι κυρίως γυναίκες και παιδιά σύμφωνα με τα στοιχεία των τοπικών αρχών που δεν κάνουν διάκριση μεταξύ μαχητών και αμάχων.

Ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος θα προεδρεύσει την Πέμπτη σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την "Προστασία αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις", απηύθυνε εκ νέου έκκληση για «άμεση κατάπαυση του πυρός και μαζική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

Αναφερόμενος στην αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο, τόνισε ότι η αύξηση των ανισοτήτων απειλεί τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. «Βρισκόμαστε σε μία εποχή που κυριαρχούν ο λαϊκισμός και η δημαγωγία» ανέφερε.

Συνέδεσε αυτή την αστάθεια με την πρόοδο της τεχνολογίας και την ενισχυμένη κινητικότητα, υπογραμμίζοντας πως «οι σύγχρονες προκλήσεις, από τις πανδημίες έως την κλιματική αλλαγή, μας επηρεάζουν όλους». Παράλληλα, επεσήμανε «την κρίση της παγκόσμιας συνεργασίας και της εμπιστοσύνης στους διεθνείς οργανισμούς».

Ωστόσο, σημείωσε ότι η δημοκρατία διαθέτει «μηχανισμό αυτοδιόρθωσης» και ότι η εποχή απαιτεί «ισχυρές ηγεσίες σε μεγάλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, που θα κάνουν τους ανθρώπους να πιστέψουν ξανά στην ευγενή υπόθεση της συνύπαρξης εν ειρήνη και ευημερία».

Για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, παραδέχθηκε πως η αρχή της ομοφωνίας μεταξύ των 27 κρατών-μελών «έχει καταστεί εμπόδιο», ενώ ταυτόχρονα υπερασπίστηκε το δικαίωμα βέτο ως έκφραση εθνικών συμφερόντων.

Τόνισε ότι η Ευρώπη βιώνει «κρίση πολιτικής ταυτότητας» και σημείωσε ότι φαίνεται πως σε ορισμένες περιπτώσεις ξεχνάμε ποια είναι τα ουσιαστικά στοιχεία που μας ένωσαν ως Ευρωπαίους.

«Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υποφέρουμε από κάποιες αποκλίσεις και συγκρούσεις. Και τώρα υποφέρουμε από μετατραυματικό σύνδρομο μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νομίζω, λοιπόν, ότι η Ευρώπη πρέπει να βρει ξανά την ανθεκτικότητα της και την ταυτότητα της», ανέφερε.

Επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία και τόνισε ότι η χώρα μας είναι «υπέρ του κράτους δικαίου, της κυριαρχίας της και της εδαφικής ακεραιότητας».

Επισήμανε ότι οι κυρώσεις της Δύσης προς τη Ρωσία ήταν «μόνο εν μέρει επιτυχείς», διότι η Μόσχα «βρήκε τρόπους να παρακάμψει τον αντίκτυπό τους». Οι οικονομικές κυρώσεις «δεν μετατράπηκαν σε σημείο καμπής για την ειρήνη» υπογράμμισε.

Για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι αυτές αναπτύσσονται, φέρνοντας ως παραδείγματα επενδύσεων στην Ελλάδα «από την Amazon, την Google, την Pfizer και άλλες εταιρείες, περιλαμβανομένου του τομέα της ενέργειας.

Σχετικά με τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ, είπε πως δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα την Ελλάδα, καθώς «δεν είναι υπερ-εκτεθειμένη σε αυτό το είδος διμερούς εμπορίου» και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα «υποστηρίζει το ελεύθερο εμπόριο».

«Ενώ δεν θεωρούμε τους δασμούς καλή είδηση, πιστεύουμε ότι πρέπει να βρεθεί ένα modus vivendi» σημείωσε.

Σήμερα ο κ. Γεραπετρίτης θα προεδρεύσει και θα κάνει εθνική παρέμβαση στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Συρία.

Την Πέμπτη 22 Μαΐου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα προεδρεύσει και θα κάνει εθνική παρέμβαση στην ανοικτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας, με αντικείμενο την προστασία των αμάχων στις ένοπλες συγκρούσεις.

