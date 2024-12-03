Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ουάσιγκτον, όπου την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου θα λάβει μέρος στο International Democracy Union (IDU) Forum.
Συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει στη συζήτηση με θέμα «The Future of Governance: International Security in an Age of Nationalism».
Στο περιθώριο του Forum, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναμένεται να έχει επαφές με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν επίσης στις εργασίες του.
