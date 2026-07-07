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Μήνυση κατ' αγνώστων από τον Δήμο Θεσσαλονίκης για παράνομη εναπόθεση ογκωδών και απορριμμάτων

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος καλεί τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό στον δημόσιο χώρο

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σκουπίδια

Μήνυση κατ' αγνώστων κατέθεσε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Λάζαρος Ζαχαριάδης, προκειμένου να εντοπιστούν όσοι ευθύνονται για την παράνομη εναπόθεση μεγάλου αριθμού ογκωδών και απορριμμάτων επί της οδού Θερμοπυλών 32.

Μετά το περιστατικό, που σημειώθηκε χθες, τα συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης προχώρησαν στην άμεση αποκομιδή των αντικειμένων.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος καλεί τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό στον δημόσιο χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη μήνυση απορρίμματα σκουπίδια
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