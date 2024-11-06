Επίθεση Γεωργιάδη στο ΠΑΣΟΚ: Το «όχι» σε όλα σας οδηγεί στο πολιτικό περιθώριο

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σκληρή κριτική στη στάση του ΠΑΣΟΚ να καταψηφίσει το νομοσχέδιο για τον προσωπικό γιατρό άσκησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, με τον Υπουργό Υγείας να ξεκαθαρίζει πως «κριτική στο γιατί μπαίνουν οι ιδιώτες γιατροί (στο ΕΣΥ) δεν μπορεί να εγερθεί, γιατί και εμείς τους χρειαζόμαστε και αυτοί θέλουν».

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Πούλα, που κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία ότι στηρίζει «την πρωτοβάθμια περίθαλψη σε πήλινα πόδια», τονίζοντας πως δεν μπορεί να πετάει το μπαλάκι στην αντιπολίτευση προκειμένου να βρίσκει ιδέες.

«Λύσεις πατάς ένα κουμπί και βγαίνει ο καλικάντζαρος, δεν υπάρχουν», απάντησε δηκτικά ο Υπουργός Υγείας, τονίζοντας: «Το ΠΑΣΟΚ είναι κυβερνητικό κόμμα και να έρχεται εδώ και να φέρεται σαν Ελληνική Λύση, σαν Σπαρτιάτες. Δεν αδικείτε ούτε τη ΝΔ, ούτε τον Μητσοτάκη. Τον εαυτό σας αδικείτε. Η στάση αυτή σας οδηγεί στο πολιτικό περιθώριο, όταν λέτε μόνοι σας σε όλα όχι, στερείτε από τον ελληνικό λαό το δικαίωμα της επιλογής»

Ο Υπουργός πάντως μίλησε και για την αναφορά που έκανε τη Δευτέρα σε ενδεχόμενη συγκυβέρνηση μεταξύ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας πως επρόκειτο περί σαρδάμ. «Δεν έχω καμία πρόθεση να συγκυβερνήσουμε. Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις είναι πιο πρακτικές», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

