Σειρά επαφών είχε στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

«Είχα σύντομες συναντήσεις στις Βρυξέλλες με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Ναγιέφ Φαλάχ Μ. Αλ Χαζράφ. Επίσης, συναντήθηκα με ομολόγους μου από το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία, πριν την έναρξη της Υπουργικής Συνάντησης ΕΕ-Συμβουλίου Συνεργασίας Κόλπου που διεξάγεται στο περιθώριο του σημερινού ΣΕΥ της ΕΕ» αναφέρει με ανάρτησή του στο twitter ο κ. Δένδιας.

Παράλληλα, συναντήθηκε με την Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, αλλά και τους ομολόγους του από τη Δανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κροατία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία.

