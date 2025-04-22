«Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορούν να εξωραΐσουν την άδικη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης που υλοποιείται την τελευταία εξαετία», αναφέρει σε ανακοίνωση του, ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση σήμερα.

Όπως υπογραμμίζεται: «Αδιάψευστος μάρτυρας είναι ότι το μέρισμα της όποιας ανάπτυξης εδώ και έξι χρόνια δεν έχει απτό αποτέλεσμα στην ευημερία της κοινωνίας και στη μείωση των ανισοτήτων. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 19,6% του ελληνικού λαού εμφανίζει κίνδυνο φτώχειας, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2019 βρισκόταν στο 17,9%.

Η υπεραπόδοση στο πλεόνασμα για την οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση, δεν δημιουργήθηκε από κάποια ριζική αλλαγή στο παραγωγικό πρότυπο της χώρας. Απεναντίας, οφείλεται στη φορολογική αφαίμαξη των μεσαίων στρωμάτων και των πιο ευάλωτων που υφίστανται τις επιπτώσεις από τη μη τιμαριθμοποίηση της κλίμακας εισοδήματος, καθώς και την επίπτωση του πληθωρισμού που φουσκώνει τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους και ιδίως τον ΦΠΑ.

Η εξαγγελία της επιστροφής ενός ενοικίου στους ενοικιαστές δεν είναι ικανή παρέμβαση για να αναχαιτιστεί η οξύτατη στεγαστική κρίση, το τεράστιο κύμα αυξήσεων στα ενοίκια και τις τιμές των κατοικιών που γονατίζουν τα μεσαία στρώματα, τους πιο ευάλωτους και τις νεότερες γενιές. Οι κυβερνητικές ευθύνες είναι τεράστιες για το κόστος στέγασης στη χώρα μας, το οποίο συγκρινόμενο με το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, βρίσκεται πλέον στην κορυφή της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, ενώ η αύξηση τιμών κατοικιών το 2023 ανήλθε στο 13,9%, και στο 8,7% το 2024, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε με βραδύτερο ρυθμό: 8,1% το 2023 και 5,6% το 2024.

Όσον αφορά τα μέτρα για τους συνταξιούχους, η κυβερνητική κοροϊδία συνεχίζεται. Έπειτα από το πανάκριβο πασχαλινό τραπέζι, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να «χρυσώσει» το χάπι ανακοινώνοντας ένα ακόμα επίδομα. Δεν έκανε όμως καμία αναφορά για ουσιαστική ενίσχυση των εισοδημάτων τους, όπως είναι η επαναφορά του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ούτε είπε κουβέντα για τους εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους με προσωπική διαφορά και για την αναμόρφωση του συστήματος της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Η μικρή αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 500 εκατομμύρια (0,2% του ΑΕΠ του 2024) δε μπορεί να εκληφθεί ως ενθαρρυντική εξέλιξη για τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας δεδομένου μάλιστα ότι την τελευταία χρονιά υπήρξε υποχώρηση σε απόλυτους όρους των σχετικών δαπανών της Γενικής κυβέρνησης για σχηματισμό παγίου κεφαλαίου.

Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει αξιόπιστο εναλλακτικό σχέδιο ανάταξης της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, στον αντίποδα των συντηρητικών πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Ένα σχέδιο που απαντά με προοδευτικό τρόπο τόσο στη ρίζα του στεγαστικού προβλήματος όσο και στην ανάγκη ενίσχυσης του εισοδήματος των συνταξιούχων.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.