Για «επικοινωνιακά τρικ» και «ασπιρίνες» κάνει λόγο στη δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πιο αναλυτικά η δήλωση του κ. Φάμελλου:

«Με μέτρα-ασπιρίνες, ο πρωθυπουργός της ακρίβειας και των καρτέλ, προσπαθεί να σταματήσει την κατάρρευσή του.

Κύριε Μητσοτάκη οι συνταξιούχοι και οι χαμηλόμισθοι δοκιμάζονται εδώ και χρόνια από τη δική σας πολιτική.

Και η «υπεραπόδοση» των φόρων είναι τα δισεκατομμύρια που κλέβονται από τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τις δικές σας φοροεισπρακτικές πολιτικές και την επίμονη άρνηση μείωσης των έμμεσων φόρων.

Για να γλιτώσουν οι πολίτες από αυτές τις άδικες πολιτικές, πρέπει να γλιτώσουν από τη δική σας κυβέρνηση.

Οι σημερινές ανακοινώσεις είναι παραδοχή των ευθυνών σας για τη φτωχοποίηση ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων.

Αν θέλετε να στηρίξετε τους πολίτες, σας προτείνω αύριο να ανακοινώσετε 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο, 13η σύνταξη, κατάργηση προσωπικής διαφοράς και εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους συνταξιούχους, δημόσια πολιτική στέγης, δημόσια κοινωνική εργατική κατοικία και μείωση -έως και αναστολή- του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα και του ΕΦΚ στα καύσιμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει 10+1 κοστολογημένες και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις (shorturl.at/uyD3S) οι οποίες πραγματικά στηρίζουν τους πολίτες.

Αυτά τα μέτρα όμως απαιτούν αλλαγή κυβέρνησης και εφαρμογή προοδευτικής πολιτικής.

Όσα επικοινωνιακά τρικ και αν επιστρατεύσει ο κ. Μητσοτάκης δεν υπάρχει επιστροφή. Παραμένει ένας απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση που πνέει τα λοίσθια».

Πηγή: skai.gr

