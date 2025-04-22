Την εκτίμηση ότι οι Έλληνες πολίτες πέρασαν το πιο ακριβό Πάσχα, κάτι το οποίο «αναδείχθηκε και από την ΕΣΕΕ και από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών», επανέλαβε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη.

«Δεν είμαστε στα μνημόνια, έχουμε πιο μεγάλους ονομαστικούς μισθούς, ωστόσο έχουμε και πολύ πιο αυξημένες ονομαστικές τιμές στα προϊόντα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αναφέρθηκε, παράλληλα, στην παράμετρο της εκτόξευσης του κόστους στέγασης, επισημαίνοντας ότι «τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση -καλών προθέσεων θα πω εγώ- δεν μπόρεσαν να ανακόψουν το ανατιμητικό ρεύμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, πάνω από το 60% εκείνων που νοικιάζουν σπίτι δαπανούν άνω του 30% των εσόδων τους στο κόστος στέγασης, ενώ στην Ευρώπη είναι στο 17%. Αν δεν λύσουμε αυτό, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα».

Υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει παρουσιάσει ατζέντα προτάσεων για το στεγαστικό, η οποία «περιλαμβάνει το να υπάρχει μία δημόσια εταιρεία που θα ανακαινίσει, θα κατασκευάσει ακίνητα και θα κάνει παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων . Χρειάζονται λύσεις όπως η έκπτωση του ενοικίου από το φορολογητέο εισόδημα του μισθωτή για να δει ελάφρυνση καθώς και η αλλαγή της φορολογικής κλίμακας του εκμισθωτή. Οι ισχύουσες φορολογικές κλίμακες είναι απαρχαιωμένες και ανεπίκαιρες. Χρειάζονται εμπροσθοβαρείς πολιτικές, δεν αρκεί να αυξάνουμε απλά τη ζήτηση, πρέπει να ενισχύσουμε και το απόθεμα ακινήτων».

Έκανε λόγο για ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα, εφιστώντας ωστόσο την προσοχή σε δύο σημαντικές παραμέτρους για τη χώρα μας: «Πάρα πολύ χαμηλές πραγματικές αποδοχές γιατί περάσαμε μία κρίση και έχουμε μία κυβέρνηση η οποία δεν φροντίζει να αυξηθεί ιδιαίτερα το βιοτικό επίπεδο. Είχαμε και μια δεκαετία όπου η οικονομία δεν δούλευε. Και, δεύτερον, πολύ πιο χαμηλό απόθεμα ακινήτων από ό,τι άλλες χώρες, λόγω της δεκαετούς απουσίας κατασκευών. Αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που οδηγεί σε κοινωνική επιδείνωση».

Σχολιάζοντας τις τούρκικες προκλήσεις στον απόηχο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από τη χώρα μας, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι «εδώ και μεγάλο διάστημα η Τουρκία προσπαθούσε να αποτυπώσει τις μαξιμαλιστικές της θέσεις μέσω μιας πολιτικής χαρτών. Υπήρχε υποχρέωση από το 2021, βάσει της οποίας έπρεπε να ολοκληρώσουμε διαδικασία των χαρτών. Μόλις η Τουρκία έβγαλε τον δικό της όπου περιλαμβάνει ως απώτατα όρια σειρά περιοχών κοντά σε νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, βγάλαμε και εμείς τον δικό μας. Θετική εξέλιξη, αν και αργοπορημένη . Φάνηκε να ακολουθούμε τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας».

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι «το κρίσιμο είναι ότι χρειάζεται άμεσα να προετοιμαστούν οι νόμοι εκείνοι οι οποίοι θα αποτυπώνουν ποιες οικονομικές ή άλλες δραστηριότητες μπορούν να εκτελεστούν μέσα στις περιοχές οι οποίες έχουν οριοθετηθεί σε Ανατολική Μεσόγειο, Ιόνιο και Αιγαίο. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η χωροθέτηση των θαλάσσιων πάρκων από αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα. Άρα χρειάζεται και συνέχεια».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έκανε ιδιαίτερη μνεία στο ζήτημα του καλωδίου στην Κάσο, σημειώνοντας ότι «πρέπει η κυβέρνηση να μας πει αν υπάρχει αλλαγή και αν θα υπάρξει επαναχάραξη σχεδιασμού. Η ηλεκτρική διασύνδεση είναι ένα κομμάτι πολιτικής που έχει εκφωνηθεί από τη χώρα μας εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι στην ουσία βασικό τμήμα της άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Δεν πρέπει να δώσουμε ένα λάθος σήμα ότι κάνουμε μπρος-πίσω στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ότι ενώ η Τουρκία προχωράει μαξιμαλιστικά , εμείς είμαστε σε άμυνα.

Εδώ και αρκετά χρόνια η Τουρκία κάνει στην ουσία δημόσιες σχέσεις με την πολιτική των χαρτών. Εμείς καλώς κάναμε τον σχεδιασμό γιατί αποτυπώνει δικά μας σχέδια και απαντάει και σε εκκρεμότητες που έχουμε και με άλλες χώρες όπως η Λιβύη, καταδεικνύοντας ότι και εμείς έχουμε τον δικό μας σχεδιασμό. Δεν πρέπει, όμως, να υπάρχουν πισωγυρίσματα, γιατί στο μέλλον θα τα βρούμε μπροστά μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.