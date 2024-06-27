Δύο σημαντικά κεφάλαια της «ατζέντας 2030», την απόκτηση 20 μαχητικών αεροσκαφών F-35 και τη διερεύνηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ναυπήγησης των φρεγατών Constellation, εισηγήθηκε στη σημερινή κοινοβουλευτική επιτροπή Εξοπλιστικών, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο κ. Δένδιας είπε ότι, στο πλαίσιο συνεδρίασης της επιτροπής Εξοπλιστικών, είχε τη δυνατότητα να εισηγηθεί τα δύο σημαντικά κεφάλαια της ατζέντας 2030. Την απόκτηση 20 αεροσκαφών F-35, των πιο εξελιγμένων αεροσκαφών που πετάνε αυτή τη στιγμή, ένα σημαντικό όπλο, που όπως επισήμανε ο υπουργός θα δώσει μεγάλη δυνατότητα στην Πολεμική Αεροπορία.

"Θα διασφαλίσει τη δυνατότητα αποτροπής οποιαδήποτε απειλής κατά της χώρας από οπουδήποτε και αν προέρχεται" σημείωσε ο κ. Δένδιας.

Από την άλλη, την έναρξη διερεύνησης συμμετοχής στο πρόγραμμα ναυπήγησης στην Ελλάδα της φρεγάτας Constellation, της νέας γενιάς φρεγάτας του αμερικανικού ναυτικού. Μιας φρεγάτας, που εφόσον αποφασίσουμε την ναυπήγηση της μετά από αυτό το αρχικό στάδιο, θα αποτελέσει σημαντικό όπλο για το Πολεμικό Ναυτικό, παρατήρησε ο κ. Δένδιας.

"Θα είναι το δεύτερο μεγάλο όπλο μετά τις φρεγάτες Belharra που θα μπορέσει να στηρίξει την πορεία του ΠΝ στον 21ο αιώνα" επισήμανε.

"Θέλω να δηλώσω μεγάλη ικανοποίηση για το επίπεδο της συζήτησης, αλλά και τη συναίνεση που σε βασικά θέματα διαμορφώθηκε" τόνισε ο κ. Δένδιας στους δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.