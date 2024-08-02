Την ανάρτηση στην οποία είχε στοχοποιήσει δημοσιογράφους και δικαστικούς, προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων και σάλο επαναφέρει με ανάρτησή του στο Facebook ο Παύλος Πολάκης.

Ο κ. Πολάκης δηλώνει ότι είχε δίκιο σε όλα όσα έγραφε τότε και αφήνει σαφείς αιχμές κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, γράφοντας ότι «ΕΙΔΙΚΑ στις προτασεις για τη Δικαιοσυνη που ακόμα να γίνουν καθαρά και επίσημα ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;;;».

Ακολουθεί η νέα ανάρτηση του Παύλου Πολάκη στο Facebook:

«Μετα

-την καταδικη Παππα για τα καναλια παρα την αντιθετη προταση της εισαγγελεως

-το κουκουλωμα του εγκληματος των Τεμπων

-το κουκουλωμα των υποκλοπων που παρακολουθησε η ΕΥΠ το μισο πολιτικό συστημα

ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ…….

Δεν ειχα ΕΓΩ δικιο οταν εγραφα σε κεινη την αναρτηση στις 26 Φλεβαρη 2023 που με παρεπεμψαν για διαγραφη ;(φωτο 1-2)

Σε ολα ,αλλα και ΕΙΔΙΚΑ στις προτασεις για τη Δικαιοσυνη που ακομα να γινουν καθαρα και επισημα ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;;;

Εγραφα τοτε:

«ΤΟ «ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ»…..(φωτο 1-2-3-4)

Αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ!!

Νομιζω κατάλαβαν οι περισσότεροι πλέον αυτά που φωνάζω από το 2016 …..

-Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του Νόμου Παππα που κατάργησε η ΝΔ.Τέρμα στις Λίστες ΠΕΤΣΑ,τα λεφτά πίσω!!

-Εθελουσία στους δικαστές άνω των 60 ,δεύτερη σχολή δικαστων με παραγωγή 500 δικαστών το χρόνο για τα πρώτα 4 χρόνια ,ενοποίηση προανάκρισης με κυρια ανάκριση για υποθέσεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος ,όπως και μέγιστη αναβολή ενός μηνός σε κάθε βαθμό εκδίκασης για αυτές τις υποθέσεις.

-Κατάργηση ΑΑΔΕ από ανεξάρτητη αρχή ,ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΙΤΣΙΛΗ και επαναφορά της είσπραξης των φόρων στο Υπουργείο Οικονομικων και στις εφορείες!

-ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ τουλάχιστον μια από τις 4 συστημικές Τραπεζες ,με καταργηση του ΤΧΣ και πέρασμα των μετοχών του στο Υπουργείο Οικονομικων !

-Καταργηση πτωχευτικού Μητσοτακη,νέος νόμος Κατσέλη με προστασία της πρώτης κατοικίας και ρύθμιση εξόφλησης με δόσεις που αντέχουν οι δανειολήπτες ,με μετατροπή των κόκκινων δανείων σε ΧΡΕΩΛΥΤΙΚΑ

Όχι στις διαγραφές των δανείων των μεγαλομπαταχτσηδων και μεγαλοοφειλετων (εφοπλιστές δάνεια ΜΜΕ οπως πρώτο Φλεμα κλπλκλπ)

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ!!

ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ!!»

ΝΔ: Να διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης

Η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη και από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο αναλυτικά:

«Ο Παύλος Πολάκης που παραμένει «στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ με έργο, αντιπολιτευτική ισχύ και ανιδιοτελή παρουσία που όλοι γνωρίζουν», όπως τον χαρακτήρισε μετά την μισή και υποκριτική διαγραφή του από την ΚΟ ο κ. Κασσελάκης, ανήρτησε εκ νέου σήμερα παλαιότερο κείμενό του με προγραφές δημοσιογράφων και δικαστικών για να καταδείξει πόσο «δικαιώθηκε».

Τέλος τα αστειάκια και το κρυφτό με τις μισές διαγραφές και την εκθείαση του κ. Πολάκη. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Κασσελάκης δεν πάρουν ξεκάθαρη θέση και δεν καταδικάσουν στην πράξη τον κ. Πολάκη διαγράφοντάς τον από μέλος του κόμματός του, τότε και η σημερινή του άθλια επίθεση στο κράτος δικαίου και σε δημοσιογράφους αποτελεί επίσημη θέση Κασσελάκη.

Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι ο μόνος από τον οποίο κινδυνεύει το κράτος δικαίου στη χώρα μας είναι οι ιδέες του κ. Πολάκη, που συνεχίζουν δυστυχώς να αποτελούν την κεντρική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ».

Πηγή: skai.gr

