Ανδρουλάκης: Επί ΝΔ οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι κι οι φτωχοί φτωχότεροι

«Η Ελλάδα πάει σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή, με χαμηλούς μισθούς και πολύ μεγάλη ακρίβεια. Μια χώρα όπου οι πλούσιοι θα γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και η μεσαία τάξη θα φθίνει», σημείωσε απόψε από το 'Αργος. ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.

Χαρακτήρισε «μπαλώματα», τις παρεμβάσεις «που η κυβέρνηση βαπτίζει μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας» και ανέδειξε «την ύπαρξη ολιγοπωλίων στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας».

«Πληρώνουμε τις δεύτερες υψηλότερες δαπάνες υγείας στην Ευρώπη, μας ξεπερνά μόνο η Βουλγαρία. Να είστε σίγουροι ότι τους επόμενους μήνες θα είμαστε πρώτοι, γιατί άφησαν το Ε.Σ.Υ. να καταρρέει και ανοίγουν δουλειές για τους ιδιώτες» ανέφερε.

Ως προς τις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Η Νέα Δημοκρατία παραμένει ένα αμετανόητο κόμμα. Είναι το κόμμα που χρεοκόπησε την Ελλάδα. Είναι το κόμμα που χάνει τις ευκαιρίες ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης, ενώ η χώρα καταρρέει δημογραφικά. Είναι το κόμμα που θυμίζοντας τις χειρότερες εποχές της χώρας, πλέον χρεοκοπεί και τους θεσμούς, τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου».

«Είναι ντροπή για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργούς και μη, που ενώ στοχοποιήθηκαν από το παρακράτος, στον βωμό της καρέκλας βάζουν κάτω από το χαλί αυτήν την ιστορία διαφθοράς» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφερόμενος στις εσωκομματικές διαδικασίες, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε: «Πιστεύω ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ έχει μνήμη. Ξέρει τι περάσαμε εδώ και 15 χρόνια και γιατί. Νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε να μην τα ξαναπεράσουμε. Πάμε μόνο μπροστά. Δεν πρέπει να γίνει ούτε ένα βήμα πίσω. Το έχει ανάγκη η κοινωνία, το έχει ανάγκη η πατρίδα».

«Κι επειδή με ρωτούν: 'θα κάνετε μέτωπο με άλλες δυνάμεις;'. Με υγιείς δυνάμεις, που έχουμε κοινές αγωνίες και προτεραιότητες, ναι, βεβαίως είμαι έτοιμος να συνεργαστώ. Με τυχοδιώκτες, που έχασαν την καρέκλα από το ΠΑΣΟΚ, πήγαν σε άλλα κόμματα και τώρα που την ξαναχάνουν γυρίζουν στο ΠΑΣΟΚ, το δικό μου ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση. Έχουμε άλλες αρχές, άλλες αξίες και άλλες προτεραιότητες» σημείωσε καταλήγοντας ο Ν. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.