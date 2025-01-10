«Οι ρυθμίσεις που εισάγει το νέο νομοσχέδιο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής και αποτελούν ένα ακόμα βήμα προς τον στρατηγικό στόχο για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, με γνώμονα τον κανόνα του μέτρου και της ισορροπίας, και βασικούς άξονες τον σεβασμό στο φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών».

Αυτό επεσήμανε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη κατά τη συζήτηση και επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής του νομοσχεδίου με τίτλο «Θέσπιση προδιαγραφών ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, περιβαλλοντική κατάταξη καταλυμάτων, απλούστευση διαδικασίας ίδρυσης τουριστικών επιχειρήσεων και ειδικότερες διατάξεις ελέγχου και ενίσχυσης πλαισίου τουριστικών υποδομών».

Στην αρχή της ομιλίας της η κα Κεφαλογιάννη χαρακτήρισε το 2024 ως τη νέα χρονιά ορόσημο για τον τουρισμό, καθώς καταγράφηκαν ιστορικά υψηλά τόσο στις αφίξεις όσο και στις εισπράξεις που εκτιμώνται στα 22 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τα 20,6 δισ. του 2023. Ιδιαίτερη σημασία έδωσε η υπουργός Τουρισμού στην αύξηση των αφίξεων και των εσόδων κατά τους μήνες εκτός της παραδοσιακής τουριστικής περιόδου.

«Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό» πρόσθεσε. «Οφείλουμε να προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας, να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίζουμε ότι ο ελληνικός τουρισμός θα παραμείνει πρωταγωνιστής σε διεθνές επίπεδο».

Στη συνέχεια η Υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθμιση, και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτων:

Περιλαμβάνει διατάξεις που ορίζουν, για πρώτη φορά, λειτουργικές προδιαγραφές καθώς και προδιαγραφές ασφαλείας στα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα ελέγχων τήρησης των προδιαγραφών αυτών με μικτά κλιμάκια του Υπουργείου Τουρισμού, και της Α.Α.Δ.Ε, που θα έχουν δυνατότητα επιβολής κυρώσεων και προστίμων, αντίστοιχων με τα ισχύοντα για τα τουριστικά καταλύματα.

Περιβαλλοντική Κατάταξη Καταλυμάτων:

Θεσμοθετείται ένα καινοτόμο και πρωτοπόρο, σε παγκόσμιο επίπεδο, σύστημα κατάταξης των ξενοδοχείων, και προαιρετικά των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, με βάση το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Το σύστημα αυτό που επεξεργάζονται το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και το Τεχνικό Επιμελητήριο, εκφράζει έμπρακτα τη βούληση του Υπουργείου Τουρισμού αλλά και των φορέων του κλάδου για την ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας.

Απλούστευση Διαδικασιών και Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας:

Απλοποιούνται οι διαδικασίες για επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, ναυλομεσιτικά γραφεία και άλλες τουριστικές δραστηριότητες. Η ένταξή τους στο καθεστώς γνωστοποίησης επιταχύνει την έναρξη λειτουργίας τους, συμβάλλοντας στη μείωση της γραφειοκρατίας.

Διευθέτηση Ζητημάτων Υποδομών:

Επικαιροποιούνται οι ορισμοί και οι κανονισμοί για τουριστικές υποδομές, όπως τα χιονοδρομικά κέντρα, με στόχο τη μετατροπή τους σε επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας, που θα προσφέρουν ποικιλία δραστηριοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Κολυμβητικές Δεξαμενές (πισίνες):

Στο πνεύμα της προώθησης της βιωσιμότητας και της εξοικονόμησης υδάτινων πόρων, κινείται η διάταξη με την οποία δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης έργων για τη άντληση θαλασσινού νερού προς χρήση στις κολυμβητικές δεξαμενές των τουριστικών καταλυμάτων.

Στέγαση Δημοσίων Υπαλλήλων:

Μια ρύθμιση με θετικό κοινωνικό πρόσημο που αφορά σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα, όπου παρατηρείται έλλειψη προσιτής στέγης. Προβλέπεται η δυνατότητα διαμονής υπαλλήλων του δημοσίου τομέα στα δωμάτια προσωπικού των ξενοδοχείων, η δημιουργία των οποίων θεσμοθετήθηκε το περασμένο έτος με τον ν. 5121/2024.

Θρησκευτικός Τουρισμός:

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού αναλαμβάνει τον συντονισμό της πολιτιστικής διαδρομής «Βήματα του Αποστόλου Παύλου», ενισχύοντας τη δυναμική του θρησκευτικού και Προσκυνηματικού τουρισμού, σημαντικό σκέλος της ελληνικής τουριστικής προσφοράς. Είναι μία δραστηριότητα που μπορεί να αναπτυχθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, και να προσελκύσει ταξιδιώτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

«Το Σχέδιο Νόμου που φέρνουμε προς συζήτηση, τόνισε η κα Κεφαλογιάννη, είναι μία απάντηση στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο», και πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την πρωτοπορία του ελληνικού τουρισμού, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει βιώσιμος, ανθεκτικός και ποιοτικός. Θέλουμε ο ελληνικός τουρισμός να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ευημερία, αναδεικνύοντας τη χώρα μας ως πρότυπο παγκοσμίως».

Το νομοσχέδιο που είναι το πρώτο που εισάγεται τη νέα χρονιά, αναμένεται να ψηφισθεί από την ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

