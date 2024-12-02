Κ. Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη» - Την Τρίτη στις 12.45 η συνάντηση με τον Στάρμερ

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στο Λονδίνο σε ειδικό workshop που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Tony Blair για την τεχνητή νοημοσύνη και την εφαρμογή της σε κυβερνητικές πολιτικές.

Παρών στο workshop και στη συζήτηση που αφορά, μεταξύ άλλων, τις πρακτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, την κλιματική κρίση, την πολιτική προστασία, ήταν ο Νομπελίστας Demis Hassabis (Deepmind) και η ομάδα του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο εθνικό σχέδιο για τη μετάβαση της Ελλάδας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, που του παρέδωσε πριν από λίγες μέρες η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τόνισε ότι το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσει η κυβέρνηση στην εφαρμογή της.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη και των φιλοσοφικών ερωτημάτων γύρω από τη χρήση της, καθώς και της συζήτησης που αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο στο επίπεδο της ΕΕ.

Συζητήθηκε ακόμη το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και οι ενδεχόμενοι τρόποι εξέλιξής της, ενώ εξετάστηκαν πολλές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που ήδη αξιοποιούνται από τη βρετανική κυβέρνηση.

Η κοινή συνισταμένη ήταν ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να αγκαλιάσουν την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης με υπευθυνότητα, χωρίς να χάσουν τις ευκαιρίες που η τεχνολογία αυτή μπορεί να προσφέρει στην οικονομία και στην κοινωνία.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ηθική διάσταση της χρήση της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος, έγινε εκτενής αναφορά στη χρήση των δεδομένων ως μείζονος εργαλείου στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, πάντα μέσα σε πλαίσιο κανόνων και ασφάλειας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού και συντονιστής του έργου της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Προεδρία της Κυβέρνησης, Γιάννης Μαστρογεωργίου.

Την Τρίτη η συνάντηση Μητσοτάκη - Στάρμερ

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί την Τρίτη στις 12:45 με τον Βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.