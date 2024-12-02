Του Γιάννη Ανυφαντή

«Η απόφασή μου δεν οφείλεται σε λόγους υγείας. Μια χαρά είμαι», πρόσθεσε στην ανάρτηση με την οποία κοινοποιούσε την παραίτησή του από βουλευτής επικρατείας της Νίκης, ο Γιώργος Αποστολάκης, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες πως το τελευταίο διάστημα είχε διαφωνία με την τακτική που ακολουθούσε και τις αποφάσεις του προέδρου του κόμματος, Δημήτρη Νατσιού.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί είχαν διακινηθεί πληροφορίες από την Νίκη που έκαναν λόγο για προβλήματα υγείας του πρώην βουλευτή, που τον ανάγκασαν να αποστασιοποιηθεί, με τον Δημήτρη Νατσιό, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, να τονίζει πως είχαν άριστες σχέσεις.

