Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετά τον κύκλο 2019-2025, η προσθήκη νέων μαρτύρων

Την πρόσφατη απόφασή της να επανεξετάσει τον κατάλογο των μαρτύρων, μετά το κλείσιμο του κύκλου 2019-2025, επιβεβαίωσε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Κλείνοντας τον κύκλο 2019 - 2025, θα δούμε ξανά τον κατάλογο των μαρτύρων, και είναι δεδομένο ότι, δεν θα προστεθεί μόνο ο κ. Μυλωνάκης, θα προστεθούν κι άλλοι μάρτυρες» είπε ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μ. Λαζαρίδης σχολιάζοντας την πρόταση όλων των βουλευτών της αντιπολίτευσης, για άμεση κλήση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, μετά και τη χθεσινή επιστολή του με την οποία τίθεται στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για να καταθέσει.

Η εισηγήτρια της μειοψηφίας Μιλένα Αποστολάκη ζήτησε επίσης να κατατεθεί «το υπηρεσιακό σημείωμα που περιήλθε στην κατοχή του κ. Μυλωνάκη για το σκάνδαλο του οργανισμού», με τον πρόεδρο της επιτροπής να σημειώνει ότι έχει ήδη έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα. Η κ. Αποστολάκη αναφέρθηκε σε χθεσινή ανακοίνωση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία «οι περιφέρειες δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή εμπλοκή στην διαδικασία των αγροτικών ενισχύσεων» και ότι η Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) «συστήθηκε για την τήρηση της κτηνιατρικής νομοθεσίας και κυρίως για υγειονομικούς λόγους και όχι για τις άμεσες οικονομικές ενισχύσεις που, επαναλαμβάνουμε, χειρίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ο ΟΠΕΚΕΠΕ με δικές του διαδικασίες».

Σχολιάζοντας την αναφορά της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, στην ανακοίνωση της ΕΝΠΕ, ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι ο ρόλος των περιφερειών νομοθετήθηκε με κοινή υπουργική απόφαση από την τότε υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ, την κ. Μιλένα Αποστολάκη, και ότι «οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών ανέλαβαν ρητά την υποχρέωση να πραγματοποιούν ετησίους επιτόπιους έλεγχους σε εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων. Αυτό αποδεικνύει ότι οι περιφέρειες είχαν θεσμικό ρόλο στο σύστημα σήμανσης και καταγραφής των ζώων, ανεξάρτητα από το αν σήμερα δηλώνουν άνευ ρόλου», είπε ο κ. Λαζαρίδης κάνοντας λόγο για «αδυναμία της (ΕΝΠΕ), με εξαίρεση δύο περιφέρειες, να προχωρήσουν στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.

«Κι όπως είπαν όλοι οι προηγούμενοι μάρτυρες, και ο κ Σαλάτας, και ο κ. Μπαμπασίδης και ο Κ. Σημανδράκος, αν είχαν υπάρξει αυτά από τις περιφέρειες δεν θα συζητούσαμε σήμερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ» τόνισε ο εισηγητής της πλειοψηφίας και συμπέρανε: «'Αρα είχαν μια τεράστια δύναμη να εκπονήσουν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Και τι έκανε η κυβέρνηση; Με πρωτοβουλία του σημερινού υπουργού, του κ. Τσιάρα και με δεδομένη την αδυναμία των περιφερειών επιστράφηκε η αρμοδιότητα αυτή στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε επιτέλους η χώρα να αποκτήσει διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Με τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η ανακοίνωση της ΕΝΠΕ είναι πραγματικά κενή περιεχομένου, και το μόνο που επιχειρείται είναι να δημιουργηθεί μία τεχνητή αποστασιοποίηση από ευθύνες που είχαν ρητά ανατεθεί με υπουργικές αποφάσεις του παρελθόντος. Η πραγματικότητα είναι ότι οι περιφέρειες είχαν θεσμικό ρόλο στον τομέα των ελέγχων και καταγραφής έστω και αν δεν είχαν καμία εμπλοκή στην διαχείριση των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σε επαναφορά του αιτήματος για κλήση των κ.κ. Μυλωνάκη, Ξυλούρη και Στρατάκη προχώρησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλης. Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Χ. Ζεϊμπέκ είπε ότι ο κ. Μυλωνάκης εμπλέκεται στις παραιτήσεις των κ.κ. Σημανδράκου και Σαλάτα. Η βουλευτής του ΚΚΕ Δ. Μανωλάκου ζήτησε την άμεση κλήτευση του κ. Μυλωνάκη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε η κλήτευση του κ. Μυλωνάκη να προσδιοριστεί για αύριο καθώς η όποια «χρονοτριβή» είναι σε βάρος της αναζήτησης της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Ο ανεξάρτητος βουλευτής - μέλος του Κινήματος Αλλαγής, Αλ. Αυλωνίτης ζήτησε από την πλειοψηφία να αποδείξει ότι δεν πειθαρχεί σε έξωθεν εντολές και να καλέσει άμεσα τον κ. Μυλωνάκη. Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κ. Μπούμπας ζήτησε, με την κλήση Μυλωνάκη, να συμβάλει η επιτροπή στο να χυθεί «άπλετο φως». Υπέρ της άμεσης κλήτευσης τάχθηκε και ο βουλευτής της «Νίκης», Γ. Ρούντας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

