Επιμένει στις απόψεις του σχετικά με «εισαγωγή ιερόδουλων» από τις χώρες προέλευσης των μεταναστών προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, ο Απόστολος Γκλέτσος

«Τι πιο σωστό, τι πιο ανθρώπινο, τι πιο αριστερό να έχει φροντίσει η πρεσβεία να έχει φέρει από τη χώρα τους ιερόδουλες;» δήλωσε χαρακτηριστικά την Κυριακή μιλώντας στο MEGA.

«Είναι μία σκληρή πραγματικότητα που ισχύει δυστυχώς. Υπάρχουν δεκάδες εκατοντάδες άνθρωποι που είναι μετανάστες, που τους φέρνουμε την Ελλάδα και δουλεύουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι, τους οποίους στους οίκους ανοχής – για λόγους που δε θα τους εξετάσουμε τώρα – δεν τους δέχονται» είπε ο Απόστολος Γκλέτσος για την πρότασή του.

Όταν μάλιστα του εξήγησαν ότι μπορεί να μιλάει για εμπόριο ανθρώπων, εκείνος διευκρίνισε πως όλα θα γίνουν νόμιμα. «Μιλάμε για όλα τα χαρτιά και τα νόμιμα. Γιατί να αφήνουμε αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους να δουλεύουν μόνο και να μην μπορούν να προσεγγίσουν οίκους ανοχής;».

Ο Απόστολος Γκλέτσος ρωτήθηκε επίσης πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση που η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ εξετάσει τις δηλώσεις του αυτές και κρίνει ότι είναι λόγος αποκλεισμού από την διαδικασία εκλογής προέδρου στο κόμμα.

«Τι μπορώ να κάνω εγώ; Αν γι' αυτή τη δήλωση με καλέσουν και απολογηθώ ότι τη θεωρώ σωστή για τους ανθρώπους τους οποίους εκμεταλλεύονται οι εργοδότες τους και ορισμένοι είναι αποκλεισμένοι από το να κάνουν σχέσεις και πρέπει να τους φροντίσουμε, και μετά κρίνουν ότι πρέπει να διαγραφτώ, θα το δεχτώ. Επιμένω ότι είναι σωστή η άποψή μου» κατέληξε.

Υπέρ του αποκλεισμού Κασσελάκη

Σχετικά με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και τα όσα συνέβησαν χθες κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ο κ. Γκλετσος τάχθηκε υπέρ της απόφασης να μείνει εκτός προεδρικής κούρσας ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Χθες δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό που θα μπορούσε να κάνει η Κεντρική Επιτροπή κρίνοντας από την εν γένει συμπεριφορά του Στέφανου Κασσελάκη τους 11 μήνες που ήταν πρόεδρος σε ένα άλλο κόμμα, γιατί δεν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ. Η μη πολιτική του διαδρομή αυτούς τους 11 μήνες οδήγησε την Κεντρική Επιτροπή και τα όργανα να μην έχουν άλλη επιλογή. Έκαναν αυτό που έπρεπε, κατά τη γνώμη μου» είπε, υπερασπιζόμενος τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

«(Ο Κασσελάκης) δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αυτό που περιμέναμε. Αυτούς τους 11 μήνες άλλο περιμέναμε κι άλλο μας ήρθε. Από την αρχή τον πιστέψαμε, τον θέλαμε, περιμέναμε να δούμε ήλιο και είδαμε νύχτα. Μίλησε για μαύρα ταμεία στο κόμμα που τον έκανε πρόεδρο. Με χωρίζει χάος από τον Κασσελάκη. Αν βγει πρόεδρος θα φύγω. Αν βγω εγώ πρόεδρος, την επόμενη ώρα διαγράφω τον Κασσελάκη, γιατί είναι επικίνδυνος για το κόμμα και την Αριστερά» πρόσθεσε.

