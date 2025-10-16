Δένδια: Επίσκεψη στο Ναυτικό Κολέγιο Πολέμου των ΗΠΑ

Το Ναυτικό Κολέγιο Πολέμου των ΗΠΑ επισκέφθηκε στο Ρόουντ Άιλαντ ο Νίκος Δένδιας. Το Ναυτικό Κολέγιο Πολέμου αποτελεί το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ναυτικό Ίδρυμα στις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του ο υπουργός Άμυνας συζήτησε με τον Διοικητή Υποναύαρχο Ντάριλ Γουόκερ και με Υψηλόβαθμα Στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Επισκέφθηκα στο Newport του Rhode Island το US Naval War College @NavalWarCollege, το οποίο αποτελεί το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ναυτικό Ίδρυμα στις 🇺🇸.



Στο πλαίσιο της εκεί παρουσίας μου συζήτησα με τον Διοικητή Υποναύαρχο Darryl Walker και με Υψηλόβαθμα Στελέχη:



🔹Για τα… pic.twitter.com/vWIZbFU1Za — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 16, 2025

