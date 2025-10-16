Λογαριασμός
Επίσκεψη Δένδια στο Ναυτικό Κολέγιο Πολέμου των ΗΠΑ

Στο πλαίσιο της παρουσίας του ο υπουργός Άμυνας συζήτησε με τον Διοικητή Υποναύαρχο Ντάριλ Γουόκερ και με Υψηλόβαθμα Στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ

Δένδια: Επίσκεψη στο Ναυτικό Κολέγιο Πολέμου των ΗΠΑ

Το Ναυτικό Κολέγιο Πολέμου των ΗΠΑ επισκέφθηκε στο Ρόουντ Άιλαντ ο Νίκος Δένδιας. Το Ναυτικό Κολέγιο Πολέμου αποτελεί το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ναυτικό Ίδρυμα στις ΗΠΑ. 

Στο πλαίσιο της παρουσίας του ο υπουργός Άμυνας συζήτησε με τον Διοικητή Υποναύαρχο Ντάριλ Γουόκερ και με Υψηλόβαθμα Στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

