Στη φθορά του χρόνου τα ονόματα των Τεμπών

Της Δώρας Αντωνίου

Το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο των κινήσεών της, όσον αφορά το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ξεκαθάρισε χθες κυβέρνηση, καθιστώντας σαφές ότι δεν πρόκειται να κινηθεί με τρόπο που θα επιτρέψει σκληρές αντιδράσεις και νέα εργαλειοποίηση για συγκρούσεις. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό; Ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην επίδραση του πανδαμάτορα χρόνου και τη φθοροποιό επίδρασή του. Στον πρωινό καφέ, στο Μέγαρο Μαξίμου, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών, γύρω από τα οποία καλλιεργείται ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης. «Ο χρόνος θα δώσει τη λύση» ήταν η κατάληξη, όπως μεταδίδουν κυβερνητικές πηγές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, περιέγραψε το πλαίσιο. Όπως είπε, την επόμενη εβδομάδα θα έρθει, τελικά, προς ψήφιση η τροπολογία, με την οποία θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες για το μνημείο. «Θα έρθει, λοιπόν, μια τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, για να γνωρίζει και ο κόσμος το ακριβές χρονοδιάγραμμα, η οποία θα λέει το εξής πάρα πολύ απλό: Τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ανάδειξη του Μνημείου θα την έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όμως, όπως σε όλη την ελληνική επικράτεια, τη επιβολή της τάξης, αν δηλαδή γίνει κάτι, το οτιδήποτε, θα έχει η Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με λίγα λόγια, για να μην κουράζουμε τον κόσμο, μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Για τίποτε άλλο. Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία, τίποτα» είπε.

Και αναφερόμενος ειδικά στα ονόματα και στη συζήτηση που έχει ανοίξει αν θα σβηστούν ή όχι, πρόσθεσε: «από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η τροπολογία και μετά, τελειώνει οτιδήποτε διαφορετικό στον Άγνωστο Στρατιώτη, διαφορετικό από τον αυτονόητο σεβασμό στους ήρωές μας. Πρακτικά… Ο σεβασμός στους νεκρούς για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, μπορεί να γίνει σ’ ένα Μνημείο, μπορεί να γίνει οπουδήποτε στην Ελλάδα, μπορεί να γίνει όπου θέλουν οι γονείς, όπου θέλουν οι συγγενείς. Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια «επιθετική» κίνηση, μια ενέργεια, να πάμε αύριο μεθαύριο, την άλλη βδομάδα, να σβήσουμε τα ονόματα, για να έρθουν οι γνωστοί – άγνωστοι προβοκάτορες «αλληλέγγυοι» οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργηθεί μία ακόμα ένταση».

Επί της ουσίας, δηλαδή, η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει παρέμβαση για να σβήσουν τα ονόματα. Σταδιακά, όμως, με το πέρασμα του χρόνου αυτό θα συμβεί από τη στιγμή που δεν θα επιτρέπεται να ξαναγραφτούν. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, μετά τη ψήφιση της τροπολογίας «δεν θα επιτρέψουμε το ιερό αυτό σημείο να γίνει οτιδήποτε έχει να κάνει με έκφραση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Μπορεί να γίνει πιο πέρα, πιο δίπλα».

Πηγή: skai.gr

