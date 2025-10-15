Λιποθύμησε αργά το βράδυ της Τετάρτης, στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, η Μαρία Αθανασίου.

Η βουλευτίνα της Ελληνικής Λύσης, μόλις ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της για το εργασιακό νομοσχέδιο, κατευθύνθηκε προς τα έδρανα του κόμματός της, όπου και έχασε τις αισθήσεις της. Αμέσως δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα αισθάνθηκε καλύτερα.

Η συνεδρίαση διακόπηκε και αποφασίστηκε να συνεχιστεί το πρωί στις 09:00, ενώ στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί κανονικά η ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο.

Πηγή: skai.gr

