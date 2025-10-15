Λογαριασμός
Μαρία Αθανασίου: Λιποθύμησε στην αίθουσα της Ολομέλειας η βουλευτίνα της Ελληνικής Λύσης

Έχασε τις αισθήσεις της, ενώ κατευθυνόταν στα έδρανα του κόμματός της, μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησής της. Συνήλθε λίγο αργότερα

Μαρια Αθανασίου

Λιποθύμησε αργά το βράδυ της Τετάρτης, στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, η Μαρία Αθανασίου.

Η βουλευτίνα της Ελληνικής Λύσης, μόλις ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της για το εργασιακό νομοσχέδιο, κατευθύνθηκε προς τα έδρανα του κόμματός της, όπου και έχασε τις αισθήσεις της. Αμέσως δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα αισθάνθηκε καλύτερα. 

Η συνεδρίαση διακόπηκε και αποφασίστηκε να συνεχιστεί το πρωί στις 09:00, ενώ στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί κανονικά η ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο.

