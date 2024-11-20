Debate ΣΥΡΙΖΑ: Λεπτό προς λεπτό η «μονομαχία» των τεσσάρων υποψηφίων

Τις θέσεις τους και το σχέδιό τους για την επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό σκηνικό αναλύουν στο αποψινό debate πριν τις εκλογές της Κυριακής οι τέσσερις υποψήφιοι για την προεδρία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Παύλος Πολάκης, Σωκράτης Φάμελλος, Απόστολος Γκλέτσος και Νίκος Φαραντούρης αναλύουν τις πολιτικές τους θέσεις και δίνουν το στίγμα τους ενόψει της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης.

Οι θεματικές ενότητες

Η συζήτηση θα εξελιχθεί σε τέσσερις θεματικές ενότητες και συγκεκριμένα τις:

· Οικονομία

· Κλιματική κρίση

· Κοινωνικού κράτους/Κόμματος-οργάνωση και

· Εξωτερική πολιτική

Η διαδικασία

-Οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 30 δευτερόλεπτα.

-Οι υποψήφιοι πρόεδροι θα πρέπει να απαντήσουν χωρίς να υπερβούν σε κάθε απάντησή τους τα 120 δευτερόλεπτα

-Καθένας τους θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει δύο ερωτήσεις σε συνυποψηφίους του για δύο από τις τέσσερις θεματικές ενότητες.

-Για τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ υπάρχει και η δυνατότητα follow up ερώτησης, όπου ο κάθε πολιτικός θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μόλις 60 δευτερόλεπτα.

Ακολούθως, κάθε υποψήφιος θα παρουσιάσει το όραμά του για το κόμμα και τη χώρα σε 100 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια θα δεχθεί τρία ερωτήματα από τους τρεις συνυποψήφιούς του.



