«Ο Εμανουέλ Μακρόν επιχειρεί να επεκτείνει την πυρηνική άμυνα σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα», μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk, αναφερόμενο στη χθεσινή επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Πάφο για τη συμμετοχή του στην τριμερή Ελλάδας-Γαλλίας-Κύπρου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Μανώλη Κωστίδη, υπάρχει ικανοποίηση στην Τουρκία και από τους προβληματισμούς που εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απέναντι στο ενδεχόμενο ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, το φιλοκυβερνητικό δίκτυο αναφέρει:

«O Mακρόν θέλει να εντάξει στην πυρηνική ομπρέλα του 8 χώρες που ανάμεσα τους είναι και η Ελλάδα. Και αυτά θα συζητηθούν στη σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια που θα διεξαχθεί στο Παρίσι και θα προσπαθήσει να πείσει τους ηγέτες. Έχει ενδιαφέρον και η είδηση από την αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα Documento, η οποία έχει έναν ισχυρισμό σχετικά με τη φρεγάτα "Κίμων" που προκαλεί το ενδιαφέρον. Το Documento λέει πως ο "Κίμων" δεν προστατεύει την Κύπρο αλλά το Ισραήλ, καθώς έχουν καταστραφεί κάποια από τα αμερικανικά ραντάρ και έχει ως αποστολή την προστασία του εναέριου χώρου του Ισραήλ, καθώς και ότι η Ελλάδα έχει εμπλακεί άμεσα στον πόλεμο. Επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την αντίθεσή του στην ένταξη των Ελληνοκυπρίων στο ΝΑΤΟ καθώς - όπως ανέφερε - αυτό δεν θα φέρει ηρεμία, και σταθερότητα στην Κύπρο και μαζί του θα φέρει κάποιους κινδύνους».

Hurriyet: Τα τουρκικά μαχητικά έφτασαν στην Κύπρο ταυτόχρονα με Μακρόν και Μητσοτάκη

Την ίδια στιγμή, έντονη είναι η δυσαρέσκεια από τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης για τη συνάντηση των Κυριάκου Μητσοτάκη, Εμανουέλ Μακρόν και Νίκου Χριστοδουλίδη στη Μεγαλόνησο, καθώς - όπως σημειώνουν - η Ευρώπη έχει αποφασίσει να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί. Η δήλωση, μάλιστα, του Γάλλου προέδρου πως «μια επίθεση στην Κύπρο σημαίνει επίθεση στην Ευρώπη» δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητη.

Από την πλευρά της, πάντως, η εφημερίδα Hurriyet σημειώνει πως τα τουρκικά μαχητικά έφτασαν στην Κύπρο ταυτόχρονα με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σόου τουρκικών μαχητικών στην τουρκική τηλεόραση

Παράλληλα, το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber μεταδίδει πως τα τουρκικά F-16 ήρθαν για να απαντήσουν στην αποστολή ευρωπαϊκών δυνάμεων στους Ελληνοκυπρίους, τοποθετώντας μάλιστα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το σόου των μαχητικών αεροσκαφών τους, για επικοινωνιακούς κυρίως λόγους ως απάντηση στην παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο.

«Το τουρκικό F-16 πριν την προσγείωσή του θα κάνει άλλη μια ενέργεια απογείωσης, σας δείχνουμε αυτές τις εικόνες στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT HABER. Tο μαχητικό F-16 κάνει μια πτήση χαιρετισμού στους αιθέρες της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου". Tην ίδια στιγμή βλέπω πως φτάνει και το έκτο F-16. Μπορώ να πω πως είναι μια ημέρα υπερηφάνειας, διότι τις τελευταίες ημέρες η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση (Κυπριακή Δημοκρατία) είχε κάνει διάφορες προβοκάτσιες. Ασκεί τις τελευταίες ημέρες διπλωματία για την αποστολή ευρωπαϊκών χερσαίων, αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων στην Κύπρο και έκανε πολεμικό.καιροσκοπισμό».

SON DAKİKA | Türk F-16'ları selamlama uçuşu yaparak KKTC'ye intikallerini gerçekleştiriyor. pic.twitter.com/1eOIOtlYdm — Etkili Haber Yeni Sayfa (@etkilihaberyeni) March 9, 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε χθες στον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συγκροτήσει μια επιτροπή για τη διερεύνηση των «καταγγελιών» περί ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων στην Τουρκία, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης.

Σημειώνεται πως η Τουρκία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η αεράμυνα του ΝΑΤΟ κατέρριψε έναν δεύτερο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της και προειδοποίησε ότι θα κινηθεί εναντίον οποιασδήποτε παρόμοιας απειλής. Το περιστατικό στη νότια Τουρκία αποτελεί τη δεύτερη αναχαίτιση πυραύλου από το Ιράν μέσα στην τελευταία εβδομάδα. «Ο βαλλιστικός πύραυλος δεν εκτοξεύτηκε από εμάς», διεμήνυσε η ιρανική πλευρά.

Από την άλλη, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε στον Πεζεσκιάν ότι οι παραβιάσεις του τουρκικού εναέριου χώρου δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και προειδοποίησε ότι τα πλήγματα εναντίον χωρών της περιοχής δεν ωφελούν κανέναν. Υπογράμμισε, ακόμη, ότι η Τουρκία δεν θεωρεί σωστό το να στοχοποιεί το Ιράν χώρες της περιοχής και ότι τέτοιες ενέργειες δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα κανενός, κάνοντας λόγο για συνεχόμενες περιπολίες τουρκικών F-16, με την τουρκική αεράμυνα να βρίσκεται σε επιφυλακή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.