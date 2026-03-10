Συναγερμός για την ακρίβεια, άγνωστος Χ η διάρκεια της κρίσης

Της Δώρας Αντωνίου

Η γλώσσα των αριθμών παίρνει τη σκυτάλη στην ανάγνωση που κάνει η κυβέρνηση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την πολεμική κρίση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Κάποιοι αριθμοί έχουν θετική αύρα: οι πρώτες δημοσκοπικές μετρήσεις δείχνουν ότι τα αντανακλαστικά που έδειξε η κυβέρνηση σε σχέση με την Κύπρο και η απόφαση για αποστολή ενισχύσεων για την άμυνα της Μεγαλονήσου, επιβραβεύονται από τους πολίτες.

Δείχνουν, επίσης, ότι όπως σε κάθε σοβαρή κρίση, οι πολίτες συσπειρώνονται γύρω από την υφιστάμενη ηγεσία και το αίτημα για σταθερότητα ενισχύεται. Στοιχείο που επίσης ευνοεί την κυβερνητική πλειοψηφία, που έχει ενσωματώσει στα μηνύματα που εκπέμπει αυτό της εμπειρίας στη διαχείριση κρίσεων. «Λόγω των πολλών κρίσεων που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια, η Κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι γνωρίζει από διαχείριση κρίσεων» είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Υπάρχουν, όμως και άλλοι αριθμοί, που φέρνουν την κυβέρνηση σε κατάσταση συναγερμού και καθιστούν το τοπίο εντελώς απρόβλεπτο: οι τιμές του αργού πετρελαίου που αυξάνονται και πυροδοτούν αλυσιδωτές αυξήσεις στην αγορά, σε προϊόντα και υπηρεσίες. Αλλά και οι μέρες της πολεμικής κρίσης που αθροίζονται η μία μετά την άλλη, χωρίς να μπορεί κάποιος να προβλέψει πόσο, τελικά, θα διαρκέσει η κατάσταση αυτή.

Οι αυξήσεις στις τιμές και η διάρκεια της σύγκρουσης είναι οι μεταβλητές μιας συνάρτησης που κανείς δεν γνωρίζει πως θα διαμορφωθούν. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων, που θα αθροίσει αυξήσεις στην ήδη εγκατεστημένη ακρίβεια για την οποία οι πολίτες διαμαρτύρονται, μπορεί να εξανεμίσει τα όποια οφέλη η κυβέρνηση εμφανίζεται να αποκομίζει.

«Ευτυχώς έχουμε, πλέον, μια οικονομία όπου είναι ανθεκτική, όπου παράγει πλεονάσματα χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, αλλά με μειώσεις φόρων και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε έκτακτες καταστάσεις» είπε χθες ο κ. Μαρινάκης. Ωστόσο, τα μεγέθη είναι συγκεκριμένα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος φρόντισε να αναφέρει επίσης ότι «είμαστε μια Κυβέρνηση που έχει πάντοτε υπόψη της ότι τα δημοσιονομικά δεδομένα μιας χώρας είναι συγκεκριμένα». Τι σημαίνει αυτό; Ότι η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως θα στηρίξει τους πολίτες και δεν θα αφήσει την κοινωνία αβοήθητη, αλλά τα περιθώρια δεν είναι ανεξάντλητα. Είναι συγκεκριμένα τα χρήματα που μπορούν να διατεθούν και οι αποφάσεις που θα ληφθούν αφορούν όχι μόνο το μείγμα των μέτρων, το που θα δοθεί προτεραιότητα δηλαδή, αλλά και τον χρόνο ενεργοποίησης της όποιας συνδρομής αποφασιστεί. Υπάρχει ο κίνδυνος να δοθεί κάποια ενίσχυση πολύ νωρίς αν η κρίση διαρκέσει, και ενώ αυτό θα αφήσει θετικό αποτύπωμα στην αρχή, στη συνέχεια μπορεί να συσσωρεύσει δυσαρέσκεια.

Οι συσκέψεις του πρωθυπουργικού επιτελείου και των συναρμόδιων υπουργών είναι συνεχείς. Η πιο πρόσφατη έγινε χθες, αργά το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο τραπέζι βρίσκονται όλα τα μέτρα που κατά καιρούς έχουν υλοποιηθεί: από την επιβολή πλαφόν κέρδους για τη συγκράτηση των αυξήσεων μέχρι την παροχή ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στην ενέργεια και στα καύσιμα. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται μέσα στην εβδομάδα και θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις.

Στην κυβέρνηση ευελπιστούν τις επόμενες ημέρες να υπάρχει καλύτερη εικόνα για τις προοπτικές που διαμορφώνονται, αναγνωρίζουν όμως ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο εξαιτίας της πολυσύνθετης κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

