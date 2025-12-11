Boυλή: Άρση ασυλίας για τον Αθανάσιο Καββαδά

Αρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Αθανάσιου Καββαδά, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια. Η αίτηση για την άρση ασυλίας αφορά σε φερόμενες ως τελεσθείσες πράξεις της απάτης σε βάρος της περιουσίας ΟΤΑ, κατ' εξακολούθηση, της απιστίας σε βάρος της περιουσίας ΟΤΑ, κατ' εξακολούθηση, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βάρος της περιουσίας ΟΤΑ, κατ' εξακολούθηση και της συνέργειας σε απάτη σε βάρος της περιουσίας ΟΤΑ, κατ' εξακολούθηση, υπό την ιδιότητά του ως μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας το έτος 2016.

Υπέρ της άρσης ασυλίας τάχθηκαν 256 βουλευτές, 4 καταψήφισαν και ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».

«Ουδέποτε άσκησα διοίκηση στον Δήμο Λευκάδας ούτε ως δήμαρχος ούτε ως αρμόδιος αντιδήμαρχος. Δεν είχα καμία εκτελεστική αρμοδιότητα. Μέσα στο επίμαχο χρονικό διάστημα που ερευνάται από τη δικαιοσύνη δεν συμμετείχα σε καμία συζήτηση, ούτε ψηφοφορία του δημοτικού συμβουλίου. Συνεπώς, αγνοούσα πλήρως την ύπαρξη οποιασδήποτε εκκρεμότητας ή προβλήματος αναφορικά με το υπό διερεύνηση θέμα για το οποίο ενημερώθηκα για πρώτη φορά πολύ αργότερα όταν κλήθηκα για ανωμοτί παροχή εξηγήσεων οπότε και έλαβα γνώση της δικογραφίας», είπε ο κ. Καββαδάς.

Ο βουλευτής είπε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε με αφορμή αναφορά που κατέθεσε πολίτης στις 5 Σεπτεμβρίου του 2017 προς τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος με αίτημα τη διερεύνηση της απόδοσης ή μη στον Δήμο Λευκάδας ποσοστού 13% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών από πρατήριο υγρών καυσίμων και κάποιες άλλες επιχειρήσεις που υπομίσθωναν χώρους μέσα στη μαρίνα Λευκάδας. Ο χρόνος τέλεσης κάποιων εκ των πράξεων που αναφέρονται στο κατηγορητήριο είναι η περίοδος 2011-2017. «Μέρος, επομένως, του υπό διερεύνηση διαστήματος συμπίπτει με την περίοδο που ήμουν ταυτόχρονα δημοτικός σύμβουλος και βουλευτής. Από την αναφορά σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία κατά δύο ομάδων ανθρώπων. Πρώτον, κατά επιχειρηματιών που είχαν δραστηριότητα εντός της μαρίνας και δεύτερον, κατά των μελών των δημοτικών συμβουλίων και των προέδρων των οικονομικών επιτροπών του δήμου Λευκάδας της υπό διερεύνησης περιόδου, μεταξύ αυτών και εις βάρος μου», είπε ο κ. Καββαδάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

