ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτικές μικροαπατεωνιές κυβέρνησης αντί λύσεων σε ενεργειακή ακρίβεια

Επίθεση στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική της και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τα τελευταία στοιχεία της Eurostat τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα οποία, «η Ελλάδα κατέλαβε την τρίτη θέση στην κατάταξη των χωρών της ΕΕ με τη μεγαλύτερη αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος».

«Με αύξηση 9,5% η Ελλάδα ξεπέρασε τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (0,8%) κατά 11 φορές! Τον ίδιο μήνα, 10 χώρες εμφάνισαν μείωση τιμών και 14 χώρες είχαν μηδενική ή ανεπαίσθητη αύξηση» αναφέρει στην ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει: «Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια σχετικά με την, υποτίθεται, "εισαγόμενη" ενεργειακή ακρίβεια, για την οποία η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη διατείνεται ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο από μια επιδότηση έως 8 ευρώ κι αυτή για καταναλώσεις του Αυγούστου».

Συνεχίζοντας την επίθεση στον πρωθυπουργό υποστηρίζει: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε πριν από λίγους μήνες για τιμές ηλεκτρικού ρεύματος προ ενεργειακής κρίσης, επιχειρώντας να καρπωθεί το αποτέλεσμα μιας συγκυρίας που δεν κράτησε για πολύ. Επέλεξε τις πολιτικές μικροαπατεωνιές αντί για ριζικές λύσεις. Λύσεις όπως είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για πλαφόν στο ποσοστό κέρδους κατά 5%. Αντί γι' αυτό βιώνουμε ένα μεγάλο κερδοσκοπικό πάρτι από τις εταιρείες παραγωγής, οι οποίες αποκομίζουν υπερκέρδη βασιζόμενες στην ελληνική στρέβλωση του χρηματιστηρίου ενέργειας και την οριακή τιμολόγηση με βάση την τιμή της πιο ακριβής μονάδας φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν το 80% του ημερήσιου ηλεκτρικού ρεύματος παράγεται από ΑΠΕ με ελάχιστο κόστος, θα τιμολογείται όλο με την τιμή που δίνει η ακριβότερη θερμική μονάδα, που έχει και το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής. Και είναι αυτό ακριβώς το σύστημα που δεν αγγίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, προτιμώντας να "πουλάει" πρόσκαιρη και μικρής εμβέλειας πολιτική εκδούλευση σε εκείνα τα νοικοκυριά που τους έχει γίνει εφιάλτης ο λογαριασμός ρεύματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

