Επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη, στο φόντο των λεκτικών επιθέσεων του ευρωβουλευτή του κόμματος του Νίκου Παππά, αλλά και εξ αιτίας της ανακοίνωσης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την πισίνα στην εξοχική του κατοικία στις Σπέτσες εξαπολύει σε ανακοίνωση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης αναφέρει:

«Επί τρεις ημέρες είναι "εξαφανισμένος" ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο ο Πρόεδρός του Στέφανος Κασσελάκης. Εκείνος που θα έφερνε νέα ήθη στην πολιτική δεν έχει να πει ούτε μια λέξη για τις αποκαλύψεις για τις χυδαίες λεκτικές επιθέσεις και απειλές του Ευρωβουλευτή του Ν. Παππά, που έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας.

Αντίθετα, επέλεξε να εμφανιστεί σήμερα με μια ανακοίνωση σχετικά με την παράνομη πισίνα του, η οποία προσβάλλει τη νοημοσύνη κάθε πολίτη.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού: "Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τη νομολογία, υφίσταται αρχαιολογική παρανομία όταν κατασκευάζεται πισίνα εντός του προστατευόμενου από την αρχαιολογική νομοθεσία -άρα και το Υπουργείο Πολιτισμού- οικισμού των Σπετσών, όπου και βρίσκεται η οικία του Προέδρου του κ. Στ. Κασσελάκη.

Η άδεια του 1978, που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορά σε πισίνα, αλλά σε σηπτική δεξαμενή, δηλαδή βόθρο. Η μετατροπή της σηπτικής δεξαμενής σε πισίνα, το 2024, προφανώς απαιτεί άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Με δεδομένη την άδεια του ΥΠΠΟ, εκδίδεται ακολούθως άδεια από την Πολεοδομία.

Η έκθεση της αυτοψίας, την οποία επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει ακόμη κατατεθεί ιεραρχικά στο ΥΠΠΟ, ενώ ο έλεγχος είναι ακόμη σε εξέλιξη".

Κύριε Κασσελάκη, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν απευθύνεστε σε ιθαγενείς. Όσο μεγάλη ιδέα κι αν έχετε για τον εαυτό σας, το σπίτι σας δεν είναι αρχαιολογικό μνημείο και εσείς δεν ελέγχεστε για αρχαιότητες. Ελέγχεστε γιατί το νησί των Σπετσών είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικός τόπος και ο οικισμός είναι προστατευόμενος. Ελέγχεστε για πολεοδομική παράβαση, για το αν νόμιμα κατασκευάστηκε η πισίνα σας, ή η δεξαμενή νερού, ή ο βόθρος, ή όπως εν πάση περιπτώσει αποφασίσετε να την ονομάσετε σήμερα».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: «Άνθρακες ο θησαυρός»

«Ο έλεγχος που διενεργήθηκε χθες στην κατοικία του Στέφανου Κασσελάκη στις Σπέτσες από κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων δεν εντόπισε κάποια παρανομία από αρχαιολογικής άποψης, καθώς οι διαστάσεις της «πισίνας» ταυτίζονται πλήρως με τα σχέδια που είχαν κατατεθεί στην Αρχαιολογική Υπηρεσία το 1978.

Με άλλα λόγια, παρά το θόρυβο που δημιουργήθηκε, «άνθρακες ο θησαυρός».

Είναι βεβαίως κατανοητό ότι «ο έλεγχος συνεχίζεται» και ότι οι «πηγές» του Yπουργείου Πολιτισμού έχουν λάβει εντολή άνωθεν να συντηρούν στη δημοσιότητα ένα εξαρχής κατασκευασμένο θέμα. Πολλώ δε μάλλον, που το αποτέλεσμα της χθεσινής διενεργηθείσας αυτοψίας, δεν ικανοποίησε τις "πηγές" της κυβέρνησης.

Άλλωστε, είναι γνωστό σε όλους ποια είναι η μία και μοναδική αυθεντική "πηγή" της καθημερινής πλέον επιχείρησης τοξικότητας στην πολιτική ζωή της χώρας: ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν αναλογιστεί κανείς πόση λάσπη και συκοφαντία εκτόξευσε στην πορεία του από το 41% στο 28%, αντιλαμβάνεται τι πρόκειται να συμβεί τώρα που η πτώση επιταχύνεται οδηγώντας στην πλήρη πολιτική απαξίωση της κυβέρνησής του.

Σε κάθε περίπτωση:

1) Χαιρετίζουμε την ταχύτητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Αν το «επιτελικό» κράτος είχε επιδείξει ανάλογες ταχύτητες και στην αντιμετώπιση των καταστροφών, θα είχε σωθεί η Αττική. Επίσης, ευελπιστούμε η κα Μενδώνη να έχει επιδείξει ανάλογο ζήλο και να έχει στείλει την Αρχαιολογική Υπηρεσία για αυτοψία και στο σπίτι της συμβούλου της, κας Παναγιωταρέα, στην Πλάκα.

2) Η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει αρχαιολογική παρανομία εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση, τον Παύλο Μαρινάκη, τους βουλευτές και όλα τα στελέχη της ΝΔ που έσπευσαν να υιοθετήσουν άκριτα το (όπως αποδεικνύεται) υποβολιμαίο δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος. Ας βρουν κάτι άλλο να χτυπήσουν πλέον τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στ. Κασσελάκη.

3) Είναι όχι μόνο πρωτοφανής αλλά και επικίνδυνη η αναφορά των «πηγών» του Υπουργείου Πολιτισμού ότι δεν «μπορεί να ισχύει» η άδεια του 1978. Η συγκεκριμένη αναφορά, πέραν του ότι δεν έχει κανένα έρεισμα στον νόμο και δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου στους πολίτες, δείχνει και το πώς σκέφτεται και λειτουργεί η κυβέρνηση: αν η πραγματικότητα δεν την ικανοποιεί, το πρόβλημα το έχει η πραγματικότητα...

Υ.Γ. Ας σταματήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεπώς τη στοχοποίηση του πολιτικού του αντιπάλου. Το κράτος-λάφυρο, η διαχειριστική του ανεπάρκεια και η καλοστημένη προπαγάνδα του, έχουν καταστήσει την πολιτική ζωή του τόπου…σηπτική δεξαμενή».

Η απάντηση του ΥΠΠΟ στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Απάντηση μέσω επίσημης ανακοίνωσής έδωσε το υπουργείο Πολιτισμού σε προηγούμενη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την πισίνα του Στέφανου Κασσελάκη στη βίλα του στις Σπέτσες, σχετικά με την άδεια βόθρου από το 1978, που έγινε αντικείμενο αλλεπάλληλων βολών μετά από έλεγχο από κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιά και Νήσων.

«Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τη νομολογία υφίσταται αρχαιολογική παρανομία, όταν κατασκευάζεται πισίνα εντός του προστατευόμενου από την αρχαιολογική νομοθεσία -άρα και το Υπουργείο Πολιτισμού- οικισμού των Σπετσών, όπου και βρίσκεται η οικία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Στ. Κασσελάκη», αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, «η άδεια του 1978, που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορά σε πισίνα, αλλά σε σηπτική δεξαμενή, δηλαδή βόθρο», «η μετατροπή της σηπτικής δεξαμενής σε πισίνα, το 2024, προφανώς απαιτεί άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού», η δε «έκθεση της αυτοψίας, την οποία επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει ακόμη κατατεθεί ιεραρχικά στο ΥΠΠΟ, ενώ ο έλεγχος είναι ακόμη σε εξέλιξη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού:

Είναι φανερό ότι το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ή δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί τι σημαίνει «παρανομία από αρχαιολογικής άποψης» ή σκοπίμως το αποκρύπτει, στην προσπάθεια του να παραπλανήσει την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τη νομολογία υφίσταται αρχαιολογική παρανομία, όταν κατασκευάζεται πισίνα εντός του προστατευόμενου από την αρχαιολογική νομοθεσία –άρα και το Υπουργείο Πολιτισμού- οικισμού των Σπετσών, όπου και βρίσκεται η οικία του Προέδρου του κ. Στ. Κασσελάκη.

Η άδεια του 1978, που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορά σε πισίνα, αλλά σε σηπτική δεξαμενή, δηλαδή βόθρο. Η μετατροπή της σηπτικής δεξαμενής σε πισίνα, το 2024, προφανώς απαιτεί άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Με δεδομένη την άδεια του ΥΠΠΟ, εκδίδεται ακολούθως άδεια από την Πολεοδομία.

Η έκθεση της αυτοψίας, την οποία επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει ακόμη κατατεθεί ιεραρχικά στο ΥΠΠΟ, ενώ ο έλεγχος είναι ακόμη σε εξέλιξη. Ας μην βιάζονται. Ας περιμένουν το πόρισμα των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών.

