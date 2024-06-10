Πώς «διαβάζουν» το εκλογικό αποτέλεσμα τα τουρκικά ΜΜΕ

Το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν θέμα στα τουρκικά ΜΜΕ, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Στην κρατική τηλεόραση TRT αναφέρθηκε : «Στις ευρωεκλογές της Ελλάδας νίκησε το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως το κόμμα του δεν πέτυχε τους στόχους του».

Το Εn son haber ανέφερε: «Στις ευρωεκλογές στην Ελλάδα, το 'τούρκικο' κὀμμα έγινε πρώτο σε Κομοτηνή και Ξάνθη. Το ΚΙΕΦ είναι πρώτο σε 2 από τους 3 νόμους της δυτικής Θράκης».

Τελετή αποφοίτησης μουσουλμανικών θρησκευτικών σχολών στην Αγία Σοφία

Ο Ερντογάν άκουσε προσευχές και την ανάγνωση του κορανίου - Χιλιάδες μαθητές θρησκευτικών σχολών στην Αγία Σοφία

BEYAZ TV: O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμμετείχε σε τελετή αποφοίτησης θρησκευτικών σχολείων και οι απόφοιτοι διάβασαν στίχους και προσευχές απο το Κοράνι. Τα χέρια άνοιξαν στους ουρανούς και ακούστηκαν προσευχές. Στο τζαμί της Αγίας Σοφίας πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης της θρησκευτικής σχολής της Ανατολίας με την παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τουρκικά ΜΜΕ: «Η παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα απειλή για την Τουρκία»

«Η Γαλάζια Πατρίδα είναι στρατηγική μας στο Αιγαίο. Οι έλληνες στρατιωτικοποιούν τα νησιά και απειλούν τα συμφέροντα της Τουρκίας»

MEΣΟΥΤ ΧΑΚΙ ΤΖΑΣΙΝ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ: Οι ΗΠΑ άνοιξαν στην Ελλάδα 20 βάσεις! Διαθέτου εδώ 76 επιθετικά ελικόπτερα Apache, Στην Αλεξανδρούπολη έχουν 1000 άρματα μάχης. Εχουν τη Λήμνο. Μαζί με τα νησιά όπως και με Ρόδο πάνε να δημιουργήσουν την πρώτη γραμμή άμυνας, τη δεύτερη γραμμή και την τρίτη γραμμή. Mε αυτές εδώ τις βάσεις και με τους πυραύλους που διαθέτουν έχουν ως στόχο να πλήξουν την Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη

ΓΚΙΟΥΝΓΚΙΟΡ ΓΙΑΒΟΥΣΑΣΛΑΝ- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: H Eλλάδα, 'στη θάλασσα των νήσων' ( Αιγαίο) καταπατά τα δικαιώματα της Τουρκίας. Εμείς σε αυτήν εδώ την περιοχή δημιουργήσαμε μια στρατηγική της Γαλάζιας Πατρίδας και δεν πρέπει να υποχωρήσουμε από αυτήν την στρατηγική για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα μας.

Τούρκοι αναλυτές: Αγοράζουμε F-16 καθώς άλλες χώρες τρέχουν πολλά προγράμματα

«Δεν μας έδωσαν τα F-35 και αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε F-16»

ΜΕΤΕΧΑΝ ΝΤΕΜΙΡ- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: H Toυρκία αποφάσισε να πάρει τα F-16 Βlock-70 καθώς είδε τα εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών της περιοχής. Των αντιπάλων. Βασικά δεν είχε σχέδιο για τα F-16 αλλά αφού αποκλείστηκε απο τα F-35 και είδε πως δεν θα καταφέρει να τα παρει τότε αποφάσισε να στραφεί στα F-16 για να ικανοποίησει τις ανάγκες της Αεροπορίας μετά το 2030. Καθώς στόχος της Άγκυρας ήταν να αντικαταστήσει τα F-16 με τα F-35.

OZAΪ ΣΕΝΤΙΡ- ΔΙΕΥΘ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ MILLIYET: Aν οι Αμερικανοί επιχειρουν να μας πουν ᾽᾽δειτε πόσο καλοί συμμαχοι είμαστε, καθώς σας δίνουμε τα F-16'', τότε θα πρέπει να μιλήσουν και για τα 1.5 δισ. δολάρια που δώσαμε για τα F-35, όπως και για τις κυρώσεις των. S-400 . Aφού χτίζουν εργοστάσιο F-16 στην Ινδία την ώρα που αγοράζουν S-400. Αυτά πρέπει να μιλήσουμε με τον πρέσβη των ΗΠΑ, ας μην μας λένε πως είναι καλοί σύμμαχοι. Ξέρουεμ πως δεν είναι έτσι ακριβώς.

