«Παρών» και «μάχιμος» ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας την Πέμπτη στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. «Θα παραμείνω παρών και μάχιμος, όσο και αν αυτό ενοχλεί», όπως δήλωσε απαντώντας στη συμβουλή του Ευάγγελου Βενιζέλου από τον «Κύκλο των Ιδεών» το απόγευμα της Τετάρτης.

Αναλυτικά ο διάλογος του Αντώνη Σαμαρά με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες:

Γ.Λ.: Κύριε Πρόεδρε ο κύριος Βενιζέλος χθες σας συνέστησε με πάρα πολλή αγάπη, όπως είπε, να αποχωρήσετε από την ενεργό καθημερινή πολιτική. Τι του απαντάτε;

Α.Σ.: Με πολλή αγάπη τού λέω και εγώ του Βαγγέλη ότι άλλη διαδρομή η δική του και άλλη η δική μου. Εγώ παραμένω παρών και μάχιμος όσο και αν αυτό ενοχλεί κάποιους

Χ.Μ: Κύριε Πρόεδρε θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο για το νέο υφυπουργό ενέργειας, τον κύριο Τσάφο;

Α.Σ.: Είναι αδιανόητα πρωτόγνωρα και απαράδεκτα πράγματα. Ευχαριστώ.

Βενιζέλος: Θα έλεγα με πολλή αγάπη στον κ. Σαμαρά να απομακρυνθεί από την ενεργό και καθημερινή πολιτική

Εκτός από τις κρίσιμες παρεμβάσεις του για την τρέχουσα πολιτική σκηνή και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε χθες από τον «Κύκλο των Ιδεών»:

«Με τον Αντώνη Σαμαρά έχουμε διαμορφώσει μία πολύ στενή φιλική σχέση, βασισμένη στην αμοιβαία εκτίμηση, η οποία συμπεριλαμβάνει βεβαίως και την αναγνώριση των διαφορών που υπάρχουν, αξιακών και πολιτικών, αλλά είναι προφανές ότι ο καθένας ακολουθεί τον δικό του δρόμο και έχει τις δικές του εκτιμήσεις και τις δικές του αντιδράσεις απέναντι στα πράγματα».

«Θα του έλεγα με πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί έχουμε ζήσει μία κοινή ιστορική εμπειρία, ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα σε συνάρτηση με την Iστορία και ως εκ τούτου εγώ έχω κρατήσει μία στάση που ξέρετε, δηλαδή έχω απομακρυνθεί από την ενεργό και καθημερινή πολιτική, γιατί πιστεύω ότι αυτό που κάνω είναι μία πιο ουσιώδης όψη της πολιτικής και θα του έλεγα μήπως ήθελε να εκτιμήσει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο», προσέθεσε.

