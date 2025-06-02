Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει:

«Πώς είναι δυνατόν να δέχεται τη συμμετοχή της Τουρκίας στη χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων για την Κοινή Άμυνα, όταν συστηματικά απειλεί την Ελλάδα;’» Αυτό, υπογραμμίζει ο Έλληνας Ευρωβουλευτής συνιστά άμεση διακοπή κάθε συζήτησης για χρηματοδότηση, αφού η Τουρκία απειλεί ευρωπαϊκή χώρα.



Η ερώτηση προς τον Επίτροπο Άμυνας Andrius Kubilius έχει ως εξής:



Πρόσφατα υιοθετήθηκε ο κανονισμός SAFE, παρά τις σφοδρές επιφυλάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Τουρκία ως τρίτη χώρα, εκτοξεύει κατά καιρούς απειλές κατά κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελλάδα.

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κ. Μητσοτάκης, έθεσε άμεσα το θέμα της άρσης του casus belli, καθώς η απειλή πολέμου από πλευράς Τουρκίας είναι διαρκής, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ως δικαιούται, εφαρμόζει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι:

«Για να υπάρξει η Ευρώπη, οφείλει να εδράζεται σε κοινές αρχές και κοινή αντίληψη απειλής για το πρότυπο της ζωής, αλλιώς αυτοϋπονομεύεται».



Έλληνες δημοσιογράφοι καταγράφουν καθημερινά τις τουρκικές απειλές. Ο Νίκος Χατζηνικολάου, εκ των κορυφαίων δημοσιογράφων στη χώρα μου, υπενθύμισε στον REAL FM το άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης της ΕΕ, ‘’για άμεση συνδρομή των άλλων κρατών, αν κράτος μέλος δεχθεί επίθεση από άλλη χώρα’’.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1)Πώς είναι δυνατόν να συμμετέχει η Τουρκία στη χρηματοδότηση για αμυντικά προγράμματα για την Κοινή Άμυνα, όταν συστηματικά απειλεί την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ελλάδας;

2)Θα ζητήσετε την άμεση διακοπή κάθε εταιρικής σχέσης με την Τουρκία αν δεν άρει τις άμεσες απειλές κατά της Ελλάδας, κράτους μέλους της Ε.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού SAFE;

3)Τι μέτρα θα λάβετε αν η Τουρκία εκτοξεύσει νέες απειλές;

Πηγή: skai.gr

