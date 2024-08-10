Την παραίτησή του υπέβαλε στον πρόεδρο της Βουλής ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Όθωνας Ηλιόπουλος, ζητώντας στην επιστολή του να δοθεί η έδρα του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη.

Ειδικότερα, ο κ. Ηλιόπουλος, στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής στην οποία επικαλείται φόρτο εργασίας λόγω της ερευνητικής του δουλειάς στο εξωτερικό αναφέρει ότι «προσπάθησα όλο αυτό το διάστημα με ενθουσιασμό και προσήλωση να εκπληρώσω τα καθήκοντα μου ως βουλευτής και συνάμα να συνεχίσω την ερευνητική μου δουλειά στο εξωτερικό» και προσθέτει «παράλληλα ωστόσο, το διαμορφούμενο πολιτικό σκηνικό στη χώρα και η υπεράσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών απαιτεί πλέον μια καθημερινή παρουσία και ακόμα μεγαλύτερα διαστήματα παραμονής μου στην Ελλάδα».

Ο κ. Ηλιόπουλος καταλήγει «ευελπιστώ ότι η πράξη της παραίτησής μου δεν θα στερήσει από τους συμπατριώτες μου στο εξωτερικό τη δυνατότητα εκπροσώπησής τους, μιας και παραιτούμαι υπέρ του ετέρου απόδημου Έλληνα του ψηφοδελτίου μας, του εκλεγμένου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη. Θεωρώ ότι η σκέψη μου αυτή αντανακλά και τη βούληση των χιλιάδων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό που θα ήθελαν η «φωνή» τους στην ελληνική Βουλή να είναι ένας από αυτούς.»

Σημειώνεται ότι για να γίνει βουλευτής ο Στέφανος Κασσελάκης θα πρέπει να παραιτηθούν πριν από αυτόν πέντε επιλαχόντες. Πρόκειται για τους Πόπη Τσαπανίδου, τον Μιχάλη Καλογήρου, την Τζένη Λειβαδάρου, τον Αθανάσιο Τσακρή και τη Ζωρζέτα Λάλη.

Ολόκληρη η επιστολή παραίτησης:

«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Στις εκλογές του 2023, ο Αλέξης Τσίπρας μου έκανε τη μεγάλη τιμή να με τοποθετήσει επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ως εκπρόσωπο του Αποδήμου Ελληνισμού.

Από αυτή την τιμητική θέση είχα την ευθύνη να υπερασπιστώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το όραμα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για μια δημοκρατική και κοινωνικά δίκαιη Ελλάδα.

Συμμετείχα ενεργά στις συζητήσεις για τον εκλογικό νόμο που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τον οποίον οι απόδημοι Έλληνες θα πρέπει να έχουν το άμεσο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την πλήρωση συγκεκριμένου αριθμού θέσεων εκπροσώπων τους. Η άποψη μας, ήταν και είναι, ότι οι Έλληνες του εξωτερικού δεν πρέπει απλά να “δανείζουν” τις ψήφους τους στα κόμματα της Ελλάδας, όπως συμβαίνει με το σημερινό νόμο.

Συμμετείχα επίσης ενεργά, με παρεμβάσεις μου στη Βουλή αλλά και με άρθρα μου, στη συζήτηση για τις αλλαγές στο χώρο της Παιδείας στη χώρα μας, υποστηρίζοντας ότι μόνο η ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας με χρήματα, σχέδιο για την έρευνα με την κατανομή των ερευνητικών κονδυλίων με τακτικό, προβλεπόμενο και διαφανή τρόπο (όπως έγινε μέσα από το ΕΛΙΔΕΚ που θεσμοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ), με συνεχή εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων και πρόσληψη νέων επιστημόνων μπορεί να οδηγήσει στην αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να δημιουργήσει μια επιχειρηματικότητα προστιθέμενης αξίας.

Με λύπη και πόνο παρακολούθησα και παρακολουθώ την πλήρη κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αρθρογράφησα κατ´ επανάληψη προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα για ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο, ολιστικό πρόγραμμα καθολικής δημόσιας υγείας που εκπονήσαμε στον ΣΥΡΙΖΑ με δουλειά στον Τομέα Υγείας και στο Think Tank Υγείας που συντόνισα επί δύο χρόνια.

Προς αυτές τις κατευθύνσεις κατέθεσα από το γραφείο μου και συνυπέγραψα δεκάδες ερωτήσεις, συμμετείχα στο δημόσιο διάλογο και μέσω των Επιτροπών της Βουλής αλλά και από την τηλεόραση και αρθρογραφώντας στον τύπο. Τέλος, ως Τομεάρχης Αποδήμου Ελληνισμού επεξεργαστήκαμε μαζί με τα μέλη της Γραμματείας Απόδημου ελληνισμού του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρωμένες θέσεις του κόμματός μας που αντικατοπτρίζουν την αγωνία των συμπατριωτών μας στο εξωτερικό για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, τη διάδοση της ελληνόφωνης εκπαίδευσης σε μεικτά σχολεία του εξωτερικού και μια καλύτερη, ζωντανή και διαρκή σύνδεση των ίδιων και των παιδιών τους με τη χώρα μας.

Προσπάθησα όλο αυτό το διάστημα με ενθουσιασμό και προσήλωση να εκπληρώσω τα καθήκοντα μου ως βουλευτής και συνάμα να συνεχίσω την ερευνητική μου δουλειά στο εξωτερικό.

Προΐσταμαι μίας κλινικής υψηλής εξειδίκευσης στα γενετικά νοσήματα που προκαλούν καρκίνο και διοικώ ένα εργαστήριο που επιχορηγείται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των ΗΠΑ και έχει αποστολή την ανακάλυψη νέων στοχευμένων θεραπειών και φαρμάκων για τον καρκίνο. Υπήρξα τυχερός στην επαγγελματική μου πορεία μέχρι σήμερα και οι προσπάθειες μας τα τελευταία χρόνια γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Φέραμε στην καθημερινή κλινική πρακτική καινούργια φάρμακα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μορφών καρκίνου. Κατά συνέπεια ο όγκος τόσο της κλινικής όσο και της ερευνητικής μας δουλειάς πολλαπλασιάστηκε με φερέλπιδα αποτελέσματα για τους ασθενείς μας.

Παράλληλα ωστόσο, το διαμορφούμενο πολιτικό σκηνικό στη χώρα και η υπεράσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών απαιτεί πλέον μια καθημερινή παρουσία και ακόμα μεγαλύτερα διαστήματα παραμονής μου στην Ελλάδα.

Αντιμέτωπος με αυτές τις φυγόκεντρες δυνάμεις και με αίσθηση ευθύνης για τις υποχρεώσεις που έχω αναλάβει, υποβάλω την άμεση παραίτηση μου από τη θέση του βουλευτή Επικρατείας. Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ στις εκλογές του 2023 κόσμησαν εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτικού και κοινωνικού χώρου. Όλες και όλοι οι συνυποψήφιοί μου, εντός και εκτός Βουλής, έδιναν και θα δίνουν αγώνες για μια σύγχρονη και δίκαιη Ελλάδα. Ευελπιστώ ότι η πράξη της παραίτησής μου δεν θα στερήσει από τους συμπατριώτες μου στο εξωτερικό τη δυνατότητα εκπροσώπησής τους, μιας και παραιτούμαι υπέρ του ετέρου απόδημου Έλληνα του ψηφοδελτίου μας, του εκλεγμένου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη. Θεωρώ ότι η σκέψη μου αυτή αντανακλά και τη βούληση των χιλιάδων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό που θα ήθελαν η «φωνή» τους στην ελληνική Βουλή να είναι ένας από αυτούς.

Παραμένω πάντα μαχόμενο στέλεχος και περήφανο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για μια δημοκρατική σοσιαλιστική κοινωνία.

Κασσελάκης: Τον ευχαριστώ για την προσφορά του, κόσμησε το Κοινοβούλιο

«Ο Όθων Ηλιόπουλος κόσμησε όχι μόνο το ψηφοδέλτιο Επικρατείας αλλά και το ελληνικό Κοινοβούλιο. Η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να τον θέσει επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τον τέως Πρόεδρο για την πραγματική αριστεία που επιθυμούσε να πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης για την παραίτηση του κ. Ηλιόπουλου από βουλευτής του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τονίζει ότι «είναι τιμή για την πολιτική ζωή του τόπου η ενασχόληση τέτοιων προσωπικοτήτων με την πολιτική» και εύχεται ειλικρινά, όπως αναφέρει, «να του επέτρεπαν οι ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις την ολοκλήρωση της θητείας του». Ο κ. Κασσελάκης ευχαριστεί προσωπικά τον τέως βουλευτή «για την προσφορά του στον ΣΥΡΙΖΑ και την κοινοβουλευτική μας ομάδα, για τη φωνή που έδωσε στους απόδημους στο κοινοβούλιο, για την αληθινή συντροφικότητα και το ήθος του». «Θα είναι πάντα πολύτιμος συνομιλητής και συνεργάτης για μένα», σημειώνει.

Η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την παραίτηση Ηλιόπουλου

«Ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Όθων Ηλιόπουλος, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του από βουλευτής, προκειμένου να αφοσιωθεί πλήρως στο επιστημονικό - ερευνητικό του έργο στις ΗΠΑ», αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ανακοίνωση του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του «έναν αγαπητό σύντροφο, στέκοντας με σεβασμό απέναντι στην πολύχρονη πολιτική διαδρομή του, τους κοινωνικούς αγώνες του, το πλούσιο κοινοβουλευτικό του έργο αλλά και την επιστημονική του αξιοσύνη, η οποία διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην απόφασή του». Επιπλέον ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει με την ανακοίνωση του ότι ο κ. Ηλιόπουλος «εκφράζει την ελπίδα ότι η πράξη της παραίτησής του δεν θα στερήσει από τους συμπατριώτες του στο εξωτερικό τη δυνατότητα εκπροσώπησής τους, μιας και παραιτείται υπέρ του ετέρου απόδημου Έλληνα του ψηφοδελτίου Επικρατείας, του εκλεγμένου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη». Παραθέτει δε το εν λόγω σημείο της επιστολής παραίτησης όπου ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρει: «Θεωρώ ότι η σκέψη μου αυτή αντανακλά και τη βούληση των χιλιάδων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό που θα ήθελαν η "φωνή" τους στην ελληνική Βουλή να είναι ένας από αυτούς». Ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «η διαβεβαίωσή του, ότι παραμένει πάντα μαχόμενο στέλεχος και περήφανο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για μια δημοκρατική σοσιαλιστική κοινωνία, μας γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία'.«Τον ευχαριστούμε για το σπουδαίο κοινοβουλευτικό έργο του και τον διαβεβαιώνουμε, με τη σειρά μας, ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε, μέσα και έξω από τη Βουλή, ό,τι κι αυτός: το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ για μια δημοκρατική και δίκαιη Ελλάδα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνεργάτες του Προέδρου της Βουλής: Θα κληθεί η Τσαπανίδου

To Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων απευθύνθηκε στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής, σχετικά με την υποβληθείσα σήμερα προς τον Πρόεδρο της Βουλής παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Όθωνα Ηλιόπουλου και τα επόμενα βήματα για την πλήρωση της βουλευτικής έδρας. Συνεργάτες του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα απαντώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ διευκρίνισαν τα εξής:

α. Η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα είναι, βάσει του Συντάγματος, δικαίωμα του βουλευτή. 'Απαξ και υποβληθεί δεν ανακαλείται.

β. Την παραίτηση ακολουθεί η ανακοίνωσή της στην Ολομέλεια της Βουλής. Μετά την ανακοίνωση ακολουθεί η πλήρωση της έδρας σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία. Εν προκειμένω θα κληθεί να ορκιστεί και να αναλάβει καθήκοντα η πρώτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Π.Τσαπανίδου.

