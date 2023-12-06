Αυγέρη: Αντισυνταγματικά τα τεκμήρια που προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο

Στο άδικο φορολογικό νομοσχέδιο που φέρνει σήμερα προς ψήφιση η κυβέρνηση στη Βουλή, στο προηγούμενο νομοσχέδιο «που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των servicers», αλλά και στην αυριανή επίσκεψη Ερντογάν, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δώρα Αυγέρη, σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό «Real FM 97.8».

Σχετικά με την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση για το άρθρο 15 του φορολογικού νομοσχεδίου, η Δώρα Αυγέρη σημείωσε: «Το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας είναι κάτι στο οποίο πρέπει να σταθούμε και νομικά και πολιτικά». «Δεν είναι ένα ζήτημα που θέτει μόνο, ως ένσταση πολιτική και συνταγματική, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Έχει προηγηθεί η ένσταση των ίδιων των αυτοαπασχολούμενων, των ενώσεών τους, των επιμελητηρίων, του Δικηγορικού Συλλόγου. Αλλά και πολύ περισσότερο, του ίδιου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, το οποίο λέει ουσιαστικά στην κυβέρνηση ότι η επίμαχη διάταξη του νομοσχεδίου, το άρθρο 15, είναι αντισυνταγματική. Κι αυτό γιατί καταλύεται η βασική συνταγματική αρχή της ισότητας. Δεν μπορείς να φορολογείς με μεγαλύτερο φόρο έναν ελεύθερο επαγγελματία και με μικρότερο φόρο έναν μισθωτό, στη βάση αυθαίρετων συγκρίσεων. Γιατί ακριβώς δεν είναι ίδιες οι συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται και αμείβονται οι μη μισθωτοί με τους μισθωτούς», υπογράμμισε η Δώρα Αυγέρη.

«Η πολυσέλιδη αναφορά του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής αναφέρει ότι η επίμαχη διάταξη, που φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση, δεν συμβαδίζει με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς το ΣτΕ έχει αποφανθεί ότι οι μισθωτοί και οι μη μισθωτοί τελούν υπό ουσιωδώς διαφορετικές συνθήκες απασχόλησης και παραγωγής εισοδήματος. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος του μη μισθωτού, ο κατώτερος μισθός ή οι αμοιβές του υψηλότερα αμειβόμενου εργαζόμενου μιας επιχείρησης», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Πρέπει η κυβέρνηση να σταθεί πάρα πολύ σοβαρά στον προβληματισμό που εκφράζει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, το νομικό, συνταγματικό προβληματισμό και κυρίως στον πραγματικό προβληματισμό των ανθρώπων που πλήττει η ρύθμιση. Δεν είναι το ίδιο ένας μισθωτός με τον εργοδότη, ο οποίος θα του καταβάλει κάθε μήνα το μισθό, με έναν αυτοαπασχολούμενο, ο οποίος έχει κέρδη αλλά έχει και ζημίες. Αυτή η αυθαίρετη προσέγγιση της κυβέρνησης δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στις ζωές των ανθρώπων», τόνισε η Δώρα Αυγέρη.

«Δεν υπάρχει κανείς που λέει ότι η φοροδιαφυγή δεν πρέπει να καταπολεμηθεί. Πρέπει όμως να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Με την άδικη φορολόγηση, με την επιβολή ενός οριζόντιου χαρατσιού, αυτό δεν γίνεται. Ούτε αποτελεσματικά πολεμάς τη φοροδιαφυγή έτσι και -πολύ περισσότερο- δεν εδραιώνεις το αίσθημα δικαίου στους φορολογούμενους. Το αίσθημα δικαίου είναι πολύ σημαντικό για να είναι οι πολίτες συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις», επισήμανε.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενες συνεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, στη βάση του ότι η αξιωματική αντιπολίτευση «δεν είναι πια κραταιά», η Δώρα Αυγέρη είπε: «Μπορεί η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ να είναι απομειωμένη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει με την ίδια ένταση η αγωνία των ανθρώπων που εκπροσωπούνται από την αξιωματική αντιπολίτευση».

«Το βασικό είναι η αξιωματική αντιπολίτευση να συντονίζεται με τις ανάγκες της κοινωνίας. Όποιοι, από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, συντονίζονται με αυτές τις ανάγκες, αυτόματα συντονίζονται και με τις δικές μας πολιτικές προτεραιότητες. Εμείς δεν συντονιζόμαστε με τους τραπεζίτες, δεν κάνουμε… σέρβις στους servicers και στα funds. Καταψηφίζουμε, φέρνουμε σχέδιο, καταθέτουμε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία», είπε χαρακτηριστικά.

Κληθείσα να σχολιάσει το «παρών» των βουλευτών της Νέας Αριστεράς σε διατάξεις του νομοσχεδίου για τα «κόκκινα» δάνεια, υπογράμμισε: «Θα σας πω σε τι ψήφισε επί της αρχής κατά και κατά επί των άρθρων ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο». «Καταψήφισε ένα νόμο ο οποίος δίνει σέρβις στους servicers, αντί να μεριμνά για την προστασία της πρώτης κατοικίας και για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο που είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες στη χώρα μας. Η κυβέρνηση έκανε κοπτοραπτική σε μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία είχε μέριμνα για αυτές τις κατηγορίες, δηλαδή για την προστασία της πρώτης κατοικίας και για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Και αυτά δεν τα έφερε η ΝΔ με το συγκεκριμένο νομοθέτημα», δήλωσε η Δώρα Αυγέρη. «Αντίθετα», συνέχισε, «έφερε διατάξεις που εισάγουν το ακατάσχετο των λογαριασμών για τους servicers, αδειοδότηση χωρίς να υπάρχουν νέα δικαιολογητικά και χωρίς να υπάρχει έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ψήφισε κατά», εξήγησε.

Σε ερώτηση για την αυριανή επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα και το πώς η αξιωματική αντιπολίτευση αντιμετωπίζει το γεγονός, σημείωσε: «Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, και ως αξιωματική αντιπολίτευση και όταν ήταν στην κυβέρνηση, είναι σταθερή. Στηρίζουμε το διάλογο με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου, έχοντας ως σκοπό τη μείωση της έντασης, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη συνεργασία σε αρκετούς τομείς. Ο διάλογος όμως αυτός θα πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας μας και βέβαια την ειρήνη στην περιοχή. Και ο διάλογος αυτός πρέπει να προωθείται στη βάση μιας συγκεκριμένης στρατηγικής με αρχή, μέση και τέλος. Με βάση τα μέχρι τώρα δείγματα της κυβέρνησης, κάτι τέτοιο δεν υφίσταται».

«Από την πλευρά μας, ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εκτιμάμε ότι ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να βασίζεται σε ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές: μη αποστρατικοποίηση των νησιών, προάσπιση κυριαρχίας της χώρας, αποκλεισμός οποιασδήποτε συζήτησης για τη συνεκμετάλλευση, μη απεμπόληση του δικαιώματος της επέκτασης των χωρικών υδάτων μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια», τόνισε.

«Ο διάλογος αυτός πρέπει να έχει σαφή προοπτική την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης. Χρειάζεται επίσης να καθορίζονται με σαφήνεια οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα προχωρήσουν οι διερευνητικές συνομιλίες, ενώ είναι απαραίτητη και η αξιοποίηση συμμαχιών ώστε η Τουρκία να πιεστεί και να δεσμευτεί ειλικρινά και μακροπρόθεσμα στον ελληνοτουρκικό και τον ευρωτουρκικό διάλογο. Δηλαδή, να μην "μπαίνει και βγαίνει" από αυτό το διάλογο "ρυθμίζοντας" τη δική της ένταση και να μην έχει ως αποτέλεσμα να κερδίζει εντυπώσεις ο κ. Ερντογάν», κατέληξε η Δώρα Αυγέρη.

