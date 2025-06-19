«Το σκάνδαλο των λεγόμενων «γαλάζιων βοσκοτοπιών» εκθέτει τη χώρα διεθνώς και ζημιώνει τον αγροτικό κόσμο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, μετά τους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2019–2024, η υπόθεση οδηγείται στη Βουλή, καθώς εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα και συγκεκριμένα οι πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης.

«Η αποστολή του φακέλου από τις ευρωπαϊκές αρχές μέσω της Εισαγγελίας προς το ελληνικό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να περάσει στα «ψιλά». Αφορά δύο κορυφαία στελέχη της ΝΔ και της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ερωτήματα γεννώνται για την παραμονή του κ. Βορίδη σε ρόλο-κλειδί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η ανακοίνωση

«Το κλιμάκιο των εντεταλμένων της ευρωπαϊκής εισαγγελίας μετά τους ελέγχους που διενήργησε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2019-2024, «σκόνταψε» σε πολιτικά πρόσωπα και έστειλε την υπόθεση στη Βουλή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόκειται για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, για τους οποίους οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, έστειλαν το φάκελο με όλα τα στοιχεία για το σκάνδαλο με τα "γαλάζια βοσκοτόπια" στη Βουλή μέσω της Εισαγγελίας.

Οι Ευρωπαίοι και Έλληνες εισαγγελείς θα πρέπει να φτάσουν μέχρι το τέλος και η Βουλή να κάνει πλέον το χρέος της για Αλήθεια και Δικαιοσύνη σε ένα σκάνδαλο που εκθέτει τη χώρα μας και ζημιώνει τον αγροτικό κόσμο.

Μέχρι τότε ο κ. Βορίδης θα βρίσκεται στο Μαξίμου;»

