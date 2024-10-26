Αβραμόπουλος για Novartis: Ανοίγει ο δρόμος για την αποκάλυψη της μεγαλύτερης σκευωρίας στην ιστορία του ελληνικού κράτους

«Ήρθε η ώρα να μάθουμε τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς αλλά και τα κίνητρα αυτής της εγκληματικής ενέργειας κατά της αξιοπρέπειας των θυμάτων τους, αλλά και των δημοκρατικών θεσμών» τονίζει σε δήλωσή του ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, βουλευτής Δημήτρης Αβραμόπουλος, αναφερόμενος στην απόφαση της Οικονομικής Εισαγγελίας, με την οποία αίρεται το καθεστώς προστασίας των δύο προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis.

«Η απόφαση της Δικαιοσύνης ανοίγει τον δρόμο για την αποκάλυψη όλων των πτυχών της μεγαλύτερης σκευωρίας στην ιστορία του ελληνικού κράτους» σημειώνει ο κ. Αβραμόπουλος και προσθέτει:

«Με την άρση της προστασίας, δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουν οι μηνύσεις, που εξαρχής υποβάλαμε κατά των κουκουλοφόρων ψευδομαρτύρων και να ξεκινήσει έρευνα για τους ηθικούς αυτουργούς, που επωφελήθηκαν από την παράνομη διακίνηση μεγάλων ποσών, που εισπράχθηκαν και μοιράστηκαν από ψευδομάρτυρες και άλλους συμμέτοχους και συνεργούς στην σκευωρία.

Ήρθε η ώρα να μάθουμε τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς αλλά και τα κίνητρα αυτής της εγκληματικής ενέργειας κατά της αξιοπρέπειας των θυμάτων τους, αλλά και των δημοκρατικών θεσμών.

Η Νέμεσις και η κάθαρση πάντα ακολουθούν, καθώς η τιμωρία είναι η αληθινή δικαιοσύνη, όχι η εκδίκηση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

