Κυρίαρχη με οριακές απώλειες παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης της MRB για λογαριασμό του Open. Το κόμμα της ΝΔ ουσιαστικά διατηρεί διψήφιο προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει σημαντική δυναμική ευρισκόμενο στη δεύτερη θέση.

Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει βαριές απώλειες, με ποσοστά που τον φέρνουν στην τέταρτη θέση μαζί με το ΚΚΕ με ποσοστό 7,5%, και στην πέμπτη θέση με 8,3% στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των έγκυρων.

Η πρόθεση ψήφου

Αναλυτικά τα ποσοστά που λαμβάνουν τα κόμματα στην πρόθεση ψήφου και στη δημοσκόπηση της MRB έχουν ως εξής:



• ΝΔ: 21,7%

• ΣΥΡΙΖΑ: 7,5%

• ΠΑΣΟΚ: 14,1%

• ΚΚΕ: 7,5%

• Ελληνική Λύση: 8,5%

• Νίκη: 2,9%

• Πλεύση Ελευθερίας: 4,1%

• Φωνή Λογικής: 3,6%

• ΜέΡΑ25: 3%

• Νέα Αριστερά: 1,2%

• Άλλο κόμμα: 2%

Στην αναγωγή επί των έγκυρων, τα ποσοστά των κομμάτων καθορίζονται ως εξής:

• ΝΔ: 28,1%

• ΣΥΡΙΖΑ: 8,3%

• ΠΑΣΟΚ: 18,2%

• ΚΚΕ: 9,7%

• Ελληνική Λύση: 11%

• Νίκη: 3,8%

• Πλεύση Ελευθερίας: 5,3%

• Φωνή Λογικής: 4,7%

• ΜέΡΑ25: 3,9%

• Νέα Αριστερά: 1,6%

• Άλλο κόμμα: 2,4%



Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης



• Κυριάκος Μητσοτάκης: 21,8%

• Νίκος Ανδρουλάκης: 9,2%

• Κυριάκος Βελόπουλος: 6,9%

• Ζωή Κωσνταντοπούλου: 6,4%

• Στέφανος Κασσελάκης: 5%

• Δημήτρης Κουτσούμπας: 4,3%



