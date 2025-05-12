Κληρώθηκαν τα 3 τακτικά και τα 2 αναπληρωματικά μέλη από τον Άρειο Πάγο που θα απαρτίζουν το δικαστικό συμβούλιο για τον Χρ. Τριαντόπουλο.
Η κλήρωση έγινε σε ειδική ημερήσια διάταξη στην Ολομέλεια της Βουλής
Ειδικότερα τα 3 τακτικά μέλη από τον Άρειο Πάγο είναι:
Μηλιώνη Φωτεινή,
Πλαστήρας Σωκράτης,
Αποστολάκη Αλεξάνδρα
Τα 2 αναπληρωματικά μέλη:
Πρίγγουρη Κωστούλα,
Κολέση Ερατώ .
Τα 2 τακτικά μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας:
Δημητρακόπουλος Ιωάννης,
Παπανικολάου Χρήστος.
Το 1 αναπληρωματικό μέλος:
Μακρής Δημήτριος
Κλήρωση εισαγγελέα
Ασκούσα καθήκοντα Εισαγγελέα κληρώθηκε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη και αναπληρωτής της ο Αναστάσιος Σκάρας.
Το Δικαστικό Συμβούλιο θα εξετάσει την παραπομπή ή όχι του Χρήστου Τριαντόπουλου σε Ειδικό Δικαστήριο, για την περίοδο που ήταν υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ στην υπόθεση των Τεμπών.
