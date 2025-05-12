Κληρώθηκαν τα 3 τακτικά και τα 2 αναπληρωματικά μέλη από τον Άρειο Πάγο που θα απαρτίζουν το δικαστικό συμβούλιο για τον Χρ. Τριαντόπουλο.

Η κλήρωση έγινε σε ειδική ημερήσια διάταξη στην Ολομέλεια της Βουλής

Ειδικότερα τα 3 τακτικά μέλη από τον Άρειο Πάγο είναι:

Μηλιώνη Φωτεινή,

Πλαστήρας Σωκράτης,

Αποστολάκη Αλεξάνδρα

Τα 2 αναπληρωματικά μέλη:

Πρίγγουρη Κωστούλα,

Κολέση Ερατώ .

Τα 2 τακτικά μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας:

Δημητρακόπουλος Ιωάννης,

Παπανικολάου Χρήστος.

Το 1 αναπληρωματικό μέλος:

Μακρής Δημήτριος

Κλήρωση εισαγγελέα

Ασκούσα καθήκοντα Εισαγγελέα κληρώθηκε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη και αναπληρωτής της ο Αναστάσιος Σκάρας.

Το Δικαστικό Συμβούλιο θα εξετάσει την παραπομπή ή όχι του Χρήστου Τριαντόπουλου σε Ειδικό Δικαστήριο, για την περίοδο που ήταν υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ στην υπόθεση των Τεμπών.

Πηγή: skai.gr

