Τρίπολη, Κερασίτσα, Σπάρτη, Καλαμάτα, Πύλο, Πύργο και Αμαλιάδα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Πελοπόννησο.
Η περιοδεία θα ξεκινήσει από την Πλατεία Βαλτετσίου στην Τρίπολη. Η επόμενη στάση θα είναι στην πλατεία Ειρήνης στην Κερασίτσα, ενώ αναμένεται στην Σπάρτη στις 13:15, στο Πάρκο ΟΤΕ.
Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα περιοδεύσει στην αγορά της Καλαμάτας, με κατάληξη την Κεντρική Πλατεία όπου και θα απευθύνει χαιρετισμό.
