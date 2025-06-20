Απάντηση ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις Τσιάρα: «Ας λογοδοτήσει για τα πεπραγμένα του ίδιου και των προκατόχων του»

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

«Προχώρησε σήμερα σε χυδαίους υπαινιγμούς σε βάρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης», αναφέρεται στην ανακοίνωσε και προστίθεται: «Ο υπουργός που επί των ημερών του επιβλήθηκε στη χώρα μας πρόστιμο σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ας λογοδοτήσει για τα πεπραγμένα του ίδιου και των προκατόχων του για τους οποίους διαβιβάζεται δικογραφία στη Βουλή, γιατί δεν είναι σε θέση να απειλεί.

Να είναι σίγουροι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθεί ενώπιον των ευθυνών της για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα καουμποϊλίκια με δήθεν απειλές, αλλού».

Πηγή: skai.gr

