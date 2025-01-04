Κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια, προστασία και ιδιωτικότητα των ανηλίκων στο διαδίκτυο και τα social media, θα παρουσιαστούν εντός του 2025, όπως αναφέρει η Κομισιόν στην απάντησή της σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Τσιόδρα.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει η αρμόδια Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Henna Virkkunen, η Κομισιόν λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τον αντίκτυπο της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του υπερβολικού χρόνου μπροστά στην οθόνη στην ψυχική υγεία των νέων και έχει ήδη αναλάβει δράση κινώντας επίσημες διαδικασίες έρευνας κατά μεγάλων πλατφορμών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως TikTok, Facebook και Instagram, λόγω υπονοιών ότι οι αλγόριθμοί τους ενδέχεται να υποκινούν «συμπεριφορικούς εθισμούς» των παιδιών.

Υπογραμμίζει δε ότι η Κομισιόν «παρακολουθεί συνεχώς τη συμμόρφωση όλων των πολύ μεγάλων πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ενδεχομένως να κινήσει νέες έρευνες, εάν χρειαστεί».

Ο κ. Τσιόδρας στην ερώτησή του, είχε επισημάνει ότι «σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 11% των εφήβων εμφάνισε σημάδια προβληματικής συμπεριφοράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς δυσκολεύεται να ελέγξει τη χρήση τους. Επιστημονικές έρευνες έχουν επίσης συνδέσει την παρατεταμένη και υπερβολική χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης με διαταραχές ύπνου και, άρα, με συνέπειες για την πνευματική και σωματική εξέλιξη των παιδιών, αλλά και με φαινόμενα κατάθλιψης, bullying και αυξημένου άγχους. Ενδέχεται δε, ψηφιακές πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αποσκοπούν στην ενίσχυση του εθισμού των παιδιών μέσω του σχεδιασμού, της λειτουργίας ή και της χρήσης τους».

Είχε ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τι ενέργειες θα προχωρούσε για την αντιμετώπιση φαινομένων εθισμού παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και την παροχή επίκαιρων προγραμμάτων ψηφιακού εγγραμματισμού (digital literacy).

«Η απάντηση αυτή δείχνει τη σημασία έγκαιρων παρεμβάσεων σε εθνικό επίπεδο, όπως αυτή της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία πρόσφατα παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική Προστασίας των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του κ. Τσιόδρα.

