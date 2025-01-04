ΣΥΡΙΖΑ: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν λέει κουβέντα για την έρευνα της Eurostat και ξεκινά τη χρονιά με ψέματα

Για ψέματα σε ό,τι αφορά το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Απαντώντας στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου το γραφείο Τύπου του κόμματος αναφέρει ότι «ξεκινά τη χρονιά με ψέματα που ούτε ο ίδιος δεν τα πιστεύει. Διαπίστωσε πάλι σήμερα μείωση 3% στο καλάθι των εορτών, για να κρύψει τη συνολική αύξηση που αγγίζει το 40% από το 2019 μέχρι το 2024, βάσει των στοιχείων όλων των φορέων παραγωγής και εφοδιασμού.

Μάλιστα κάπου του παράπεσε η έρευνα της Eurostat, που κατατάσσει με ευθύνη της ΝΔ τις Ελληνίδες και τους Έλληνες στην τελευταία θέση της Ευρώπης στην αγοραστική δύναμη, βάσει του δείκτη pps (purchasing power standard). Γι' αυτό δεν λένε κουβέντα».

Συνεχίζοντας αναφέρεται στη φορολογική πολιτική: «Επιμένει όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο ποίημα της δήθεν μείωσης φόρων, λες και απευθύνεται μόνο σε εφοπλιστές και μεγαλομετόχους εισηγμένων εταιριών, την ώρα που το υπουργείο Οικονομικών τον διαψεύδει ανακοινώνοντας επίσημα θηριώδη πλεονάσματα δισεκατομμυρίων πάνω από τους στόχους, αποτέλεσμα του οριζόντιου στραγγαλισμού της ελληνικής κοινωνίας με τους έμμεσους φόρους σε προϊόντα και υπηρεσίες».

Για το στεγαστικό πρόβλημα υποστηρίζει: «Το πιο προκλητικό όμως είναι πως, την ώρα που η Ελλάδα βάσει των στοιχείων της Eurostat είναι στην κορυφή της Ε.Ε για το κόστος στέγασης, καθώς οι Έλληνες καταναλώνουν το 35,2% του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματός τους για να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες, με ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο της Ε.Ε., ο οποίος διαμορφώνεται στο 19,7%, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η ΝΔ πλασάρουν ως λύση του στεγαστικού το τραπεζικό πρόγραμμα «Σπίτι μου» 1 και 2. Στέλνουν δηλαδή τους πολίτες στο καρτέλ των τραπεζών να τους "περιποιηθούν"».

Καταλήγοντας αναφέρει: «Όσες φορές και αν εξωραΐσουν από τηλεοράσεως τις επιζήμιες για τον λαό πολιτικές τους επιλογές, η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη και σκληρή. Η δε ανάγκη για μία προοδευτική αλλαγή είναι πλέον επιτακτική, αδήριτη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.