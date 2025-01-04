Στην Κωνσταντινούπολη θα βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, για τον εορτασμό των Θεοφανείων.
Αύριο, Κυριακή, στις 17:00 ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο στο Φανάρι.
Τη Δευτέρα ο κ. Ανδρουλάκης θα παραστεί στην πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία στον 'Αγιο Γεώργιο χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και στη συνέχεια στην κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο.
