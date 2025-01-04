Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στην Κωνσταντινούπολη ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα Θεοφάνεια

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα παραστεί στη θεία λειτουργία στον 'Αγιο Γεώργιο και στη συνέχεια στην κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο

Στην Κωνσταντινούπολη ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα Θεοφάνεια

Στην Κωνσταντινούπολη θα βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, για τον εορτασμό των Θεοφανείων.

Αύριο, Κυριακή, στις 17:00 ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο στο Φανάρι.

Τη Δευτέρα ο κ. Ανδρουλάκης θα παραστεί στην πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία στον 'Αγιο Γεώργιο χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και στη συνέχεια στην κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης θεοφάνεια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark